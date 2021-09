Beetlejuice : comment Michael Keaton a créé son propre costume

« Beetlejuice » est l'un des films emblématiques de Tim Burton. Sorti en 1988, il offrait la vedette à Michael Keaton. Ce dernier a d'ailleurs lui-même créé le costume iconique de son personnage comme il l'a récemment révélé.

Beetlejuice : film culte

Juste avant de se plonger dans la réalisation de ses deux films Batman, le cinéaste Tim Burton a signé un autre film culte : Beetlejuice. Porté par Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin et Geena Davis, le long-métrage raconte comment un couple voit leur demeure envahit par tout un tas de démons bruyants et intrusifs. En réalité, ils sont morts, et les nouveaux venus sont simplement les nouveaux propriétaires de leur demeure. C'est alors qu'ils font appel à un personnage aux méthodes peu communes pour faire fuir les vivants : Beetlejuice. Récompensé aux Oscars par le prix des Meilleurs maquillages, le long-métrage a rapporté plus de 74 millions de dollars de recettes au box-office.

Michael Keaton s'improvise costumier

Lors d'une récente interview avec The Hollywood Reporter, Michael Keaton est revenu sur sa participation au film de Tim Burton. Initialement, il a révélé qu'il avait refusé la proposition du cinéaste, et ce à deux reprises. Notamment parce qu'il ne comprenait rien à la vision du metteur en scène :

Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait, mais je l'aimais bien. J'ai dit : "J'aimerais pouvoir le faire. Vous semblez être un gars vraiment sympa et je sais que vous êtes créatif, mais je ne comprends pas…". Quand vous voyez le film, vous imaginez pourquoi c'était difficile pour lui d'expliquer.

Beetlejuice (Michael Keaton) - Beetlejuice ©Warner Bros

Lors de leur troisième rencontre, Michael Keaton a fini par appréhender la vision de Tim Burton et a finalement accepté le rôle. Cependant, il a alors demandé au réalisateur de lui laisser un peu de temps pour pleinement comprendre son personnage. Après la réunion, Michael Keaton a demandé de l'aide au département costume du projet :

J'ai dit : "Donnez-moi deux jours et une nuit" et j'ai appelé le service garde-robe du studio et j'ai dit : "Envoyez-moi un tas de garde-robes de différentes périodes, au hasard".

Une surprise de taille pour Tim Burton

Le plus drôle dans cette histoire, c'est que Tim Burton n'avait pas vu le costume de Michael Keaton au préalable. Le réalisateur n'a pas supervisé la création du costume de Beetlejuice, mais a cependant été impressionné par le résultat final :

Il ne l'a pas vu. Nous en avons discuté. J'ai dit "Je veux des cheveux comme si j'avais planté mon doigt dans une prise électrique." Et à la grande Ve Neill (la costumière), j'ai dit : "Je veux de la moisissure parce que Tim a dit qu'il vivait sous les rochers." Alors je me suis présenté au travail et je suis monté sur scène, sans savoir ce que Tim allait dire. Mais il a apprécié immédiatement le résultat.

Finalement, Beetlejuice a été un succès critique et populaire. Et le look du personnage est aujourd'hui totalement inoubliable. Alors bien joué Michael Keaton !

Ce dernier sera par ailleurs prochainement de retour dans deux autres rôles phares. Celui du Vautour pour Morbius et surtout celui de Batman pour le futur film The Flash. Deux rôles très attendus par les fans de films de super-héros.