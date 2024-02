Plus de 6 millions de spectateurs en salles : cette grande saga familiale est dispo sur Netflix

Avec plus de six millions d'entrées au cinéma, la saga familiale à succès "Belle et Sébastien" est désormais disponible en intégralité sur Netflix. L'occasion de se replonger dans cette belle histoire d'amitié en famille.

Belle et Sébastien : une amitié hors du commun

L'aventure Belle et Sébastien a débuté à la télévision avec une série en noir et blanc, écrite et réalisée par Cécile Aubry. L'histoire suivait les aventures de Sébastien, un jeune orphelin, et de Belle, une grande chienne des Pyrénées, alors qu'ils naviguaient à travers les défis et les merveilles des Alpes françaises.

La série a rapidement conquis le public, devenant un classique bien-aimé de la télévision française. Peu après le succès de la série, Cécile Aubry a adapté l'histoire en une série de romans pour enfants, qui a servi de basé pour l'adaptation en série animée japonaise, diffusée dans les années 1980.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Un nouveau souffle

En 2013, Belle et Sébastien débarquent pour la première fois sur grand écran dans un film mis en scène par Nicolas Vanier. Gros succès en salles avec près de trois millions d'entrées, il revisite l'histoire originale en la situant pendant la Seconde Guerre mondiale. Sébastien, un jeune orphelin, se lie d'amitié avec Belle, une chienne des Pyrénées qui est considérée par les villageois comme une bête féroce. Ensemble, ils vivent de nombreuses aventures, notamment en aidant à protéger les juifs fuyant l'occupation nazie.

Devant le succès du premier film, une suite, Belle et Sébastien : L'aventure continue, a vu le jour en 2015, sous la direction de Christian Duguay. Ce deuxième opus se déroule en 1945, et Sébastien part à la recherche d'Angelina, en compagnie de Belle, alors qu'il apprend qu'elle était à bord d'un avion qui s'est écrasé dans les montagnes.

Encore une fois, c'est un succès en salles avec près de deux millions de spectateurs. Un succès qui donne lieu à un troisième opus, Belle et Sébastien 3 : Le dernier chapitre, sorti en 2018, mis en scène par Clovis Cornillac. Dans ce final, Sébastien entre dans l'adolescence, et Belle est devenue maman de trois petits chiots. Lorsque l'ancien maître de la chienne ressurgit et veut la récupérer, Sébastien se retrouve face à une terrible menace et va tout faire pour protéger son amie et ses petits.

Au box-office, ce troisième film a attiré plus d'un million et demi de spectateurs, portant le total de la saga à plus de six millions d'entrées en France. Un vrai beau succès populaire pour cette franchise, qui est d'ores et déjà disponible en intégralité sur Netflix.