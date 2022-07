Ben Affleck devrait reprendre son rôle de Batman dans un film DC

Des années après "Justice League", Ben Affleck pourrait à nouveau enfiler le costume de Batman. Mais pas dans un film qui lui serait consacré, en apparaissant dans "Aquaman 2".

Tous les visages de Batman

Le personnage de Batman est peut-être le plus connu (avec Superman) de l'univers DC Comics. Il faut dire que le super-héros a été au centre de nombreux films. Au cinéma, plusieurs acteurs se sont succédés pour l'incarner. D'abord Michael Keaton (1989 et 1992), puis Val Kilmer (1995) et George Clooney (1997), avant que Christian Bale (2005, 2008 et 2012) n'en offre une toute nouvelle approche sous la direction de Christopher Nolan. Par la suite, c'est Ben Affleck (2016 et 2017) qui a enfilé le costume du Chevalier noir. Et dernièrement, on a pu découvrir un Bruce Wayne plus jeune avec Robert Pattinson, à ses débuts en tant que Justicier dans The Batman.

Batman v Superman ©Warner Bros.

Au cinéma, Warner Bros. (qui détient les droits de DC) a d'abord essayé de créer tout un univers autour de l'incarnation de Ben Affleck dans Batman v Superman. Dedans, il affrontait Henry Cavill en Superman. On a ensuite eu droit à Wonder Woman (2016) et Aquaman (2018), mais également Justice League (2017) pour réunir tout ce beau monde (avec aussi Flash et Cyborg). Malheureusement, Warner a eu bien du mal à proposer quelque chose de cohérent et de bien huilé avec son DCEU (DC Extented Universe). C'est en partie pour cela qu'un nouveau film The Batman est né, sans aucun lien avec l'incarnation de Ben Affleck.

Ben Affleck returns

Ce qui ne veut pas dire que l'univers de ce dernier est mort. Bien au contraire. Warner a finalement décidé d'assumer de proposer différentes versions. Il est par exemple possible d'avoir d'un côté Suicide Squad avec le Joker de Jared Leto, et de l'autre le film Joker porté par Joaquin Phoenix. Et alors que Robert Pattinson va continuer d'incarner Bruce Wayne pour au moins une suite, Ben Affleck n'est pas pour autant à la retraite. Et l'acteur devrait à nouveau porter le costume du Chevalier noir, à en croire Jason Momoa, l'interprète d'Aquaman (alias Arthur Curry).

Dans un post Instagram, l'acteur a partagé une photo de lui aux côtés de Ben Affleck pour une "réunion de Bruce et Arthur". Jason Momoa promet également plein de "grandes choses à venir dans Aquaman 2". Etant donné l'utilisation des noms de leurs personnages, Ben Affleck ne semble pas être juste passé saluer son collègue sur le plateau. Il pourrait donc revenir, pour au moins un caméo dans Aquaman 2. Une apparition qui se confirmera le 15 mars 2023, date de sortie du film dans les salles.