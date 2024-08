Ben Affleck et Matt Damon vont s'attaquer à une star du catch

Matt Damon et Ben Affleck, avec leur société de production Artists Equity, vont porter à l'écran une affaire judiciaire très médiatisée des années 2010, concernant la diffusion d'une sextape impliquant le très célèbre Hulk Hogan. Et ils devraient retrouver à cette occasion Gus Van Sant.

Catch, sextape et vengeance pour le duo Affleck - Damon

Ben Affleck et Matt Damon continuent de vivre leur "bromance" personnelle et professionnelle. Aujourd'hui acteurs et producteurs de premier plan - et réalisateur en plus pour Ben Affleck - ils ont créé en 2022 leur société de production Artists Equity, avec laquelle ils ont notamment produit en 2023 le succès Air. Leur stratégie porte sensiblement sur l'univers du sport, et leur nouveau projet, comme Air qui se développait autour de la figure de Michael Jordan, va lui aussi raconter des faits réels concernant une personnalité très connue aux États-Unis : Hulk Hogan.

Hulk Hogan ©The MMA Hour

Killing Gawker avec Gus Van Sant à la réalisation

Comme rapporté par Variety, Matt Damon et Ben Affleck ont acquis le scénario adapté du livre Conspiracy : Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue. Un scénario qui raconte une affaire judiciaire et médiatique, survenue en 2016. En mars de cette année, le catcheur et acteur Hulk Hogan gagnait un procès contre le groupe Gawker Media et son fondateur, se voyant attribuer 140 millions de dollars de réparations. Objet du litige ? La publication en 2012 d'une sextape où apparaissait Hulk Hogan. Les poursuites d'Hulk Hogan contre Gawker ont été alors largement financés par l'investisseur star de la Silicon Valley Peter Thiel, en représailles contre Gawker qui avait révélé son homosexualité des années auparavant.

Pour porter cette histoire à l'écran, titrée Killing Gawker et déjà en développement, selon les informations de Variety, c'est Ben Affleck qui serait attendu dans le rôle d'Hulk Hogan. Et ce serait Gus Van Sant qui se mettrait derrière la caméra. Un événement en soi, puisque ce serait alors la réunion des trois hommes depuis leur immense succès de 1998 Will Hunting.