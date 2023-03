Ben Affleck revient sur son expérience horrible au sein des films DC

Acteur majeur de la première vague des films DC dans la décennie 2010, Ben Affleck a vécu des moments très particuliers durant cette période. Au point d'avoir un avis assez tranché sur son avenir au sein de cette écurie.

DC Films : un désordre sans nom

Si Marvel Studios connaît actuellement une phase poussive avec ses dernières productions, que doit-on dire de DC Films (devenu aujourd'hui DC Studios) ? Créé en 2016, DC Films avait pour charge de corriger le tir suite à la "déception" Batman V Superman. En effet, la Warner avait décidé de retirer le contrôle de ces longs-métrages de super-héros à DC Entertainment afin de les placer sous leur propre division.

Ben Affleck - Justice League ©Warner Bros.

C'est ainsi que DC Films voit le jour avec un objectif clair : concurrencer Marvel Studios. Malheureusement, le projet rencontre très vite des problèmes avec le retour critique absolument désastreux de Suicide Squad. Mais le pire reste à venir avec l'imbroglio Justice League et le remontage médiocre de Joss Whedon (suite au départ soudain de Zack Snyder), avec l'approbation de la Warner. Le film est lui aussi descendu par la presse et par les fans.

C'est le début de la panade avec des projets abandonnés par dizaine, des films qui mettent un temps fou à se développer (coucou The Flash) et une direction qui part dans tous les sens. Surtout, les langues finissent par se délier sur le contrôle créatif imposé de manière excessive par la Warner via DC Films. Entre Zack Snyder qui se plaindra du fait que son Justice League ne respecte pas sa vision initiale et David Ayer qui déclarera peu ou prou la même chose, le studio en a pris plein la tête.

Ben Affleck en a gros

Aujourd'hui, l'espoir des lendemains meilleurs semble être de mise. En effet, la fusion entre Warner Bros et Discovery a donné une nouvelle direction. Dans ce changement, c'est désormais James Gunn et Peter Safran qui seront les "Kevin Feige" des longs-métrages DC. Toutefois, le mal est encore profond pour certains acteurs ayant travaillé là-bas.

Présent dans quatre longs-métrages DC en tant que Batman, Ben Affleck a vécu de très près le chaos organisationnel qui se déroulait au sein de Warner Bros. Ainsi, on rappelle que l'acteur-réalisateur devait jouer et mettre en scène son film solo Batman. Finalement, ce projet ne s'est pas fait (en tout cas, pas avec Affleck).

Ben Affleck - Justice League ©Warner Bros.

Dans un entretien avec The Hollywood Reporter, Ben Affleck est revenu sur l'horrible expérience vécue lors du tournage de Justice League en 2017. Et l'acteur ne mâche pas ses mots :

J'allais réaliser un Batman, et (Justice League) m'a fait dire : "Je m'en vais. Je ne veux plus jamais refaire tout ça. Je ne suis pas adapté". C'était la pire expérience que j'ai jamais vue dans une entreprise qui regorge d'expériences merdiques. Cela m'a brisé le cœur. Il y avait une idée de quelqu'un (Joss Whedon) qui est arrivé en disant "Je vais vous sauver et nous ferons 60 jours de tournage et j'écrirai tout autour de ce que vous avez déjà fait sur ce que vous avez. J'ai le secret." (...) C'était dur. Et j'ai commencé à trop boire. J'étais de retour à l'hôtel à Londres, c'était ça ou sauter par la fenêtre. Et j'ai juste pensé : "Ce n'est pas la vie que je veux. Mes enfants ne sont pas là. Je suis misérable".

Travailler avec James Gunn, c'est non

Ces déclarations s'ajoutent donc à celles d'autres acteurs du film qui ont travaillé avec Joss Whedon et qui l'ont vertement critiqué. Après cette expérience, l'acteur avait déclaré qu'il ne reporterait plus le costume. Cependant, on l'a vu réendosser le rôle en 2021 dans le Justice League remonté de Zack Snyder. De même, on le verra de nouveau jouer le Chevalier Noir dans le film The Flash et même apparaître en cameo dans Aquaman and The Lost Kingdom.

Si l'on sait que le créateur de Buffy contre les Vampires ne travaillera sans doute plus jamais avec DC, cela ne convaincra pas Ben Affleck de collaborer avec le studio dans le futur. D'ailleurs, il n'est pas question pour lui de réaliser un film du DCU pour James Gunn, bien qu'il apprécie ce dernier :

Je ne dirigerais pas quelque chose pour le James Gunn chez DC. Absolument pas. Je n'ai rien contre James Gunn. Un gars sympa, c'est sûr qu'il va faire un excellent travail. Je ne voudrais tout simplement pas entrer et diriger de la façon dont ils le font. Cela ne m'intéresse pas.

Ben Affleck tient donc à retrouver sa liberté créative. On pourra d'ailleurs la voir dans son prochain film intitulé Air, qui reviendra sur le partenariat historique entre Nike et le basketteur Michael Jordan. Le film sera diffusé prochainement sur Amazon Prime.