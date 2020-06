Ben Stiller va diriger Oscar Isaac dans le thriller London

Ben Stiller va repasser derrière la caméra et diriger Oscar Isaac pour "London". Le scénario, adapté du livre de l’auteur norvégien Jo Nesbø, sera écrit par Eric Roth, qui a gagné un Oscar pour "Forrest Gump", et a plus récemment été nommé pour "A Star is Born".

London sera la première collaboration entre le prolifique Oscar Isaac et Ben Stiller - qui produiront aussi le long-métrage. Le comédien et cinéaste n’a plus réalisé de film depuis Zoolander 2, mais a réalisé depuis la mini-série Escape at Dannemora, sortie il y a deux ans. Elle lui avait même valu une nomination aux Emmys.

Mais, avant, London sera un roman de Jo Nesbø, spécialiste des polars. Le livre n’a pas encore été publié, et aucun détail de l’intrigue n’a filtré pour le moment. Mais les rares à avoir eu l’occasion de le lire l’ont décrit comme un « thriller haut de gamme ». Oscar Isaac a de son côté obtenu les droits du livre avant de rassembler Stiller et Eric Roth pour l’adapter.

L’auteur sera impliqué sur le projet d’adaptation en tant que producteur exécutif. Plusieurs de ses romans ont déjà été adaptés à l’écran. Le dernier, Le Bonhomme de Neige, avait été très mal reçu par le public et la critique. Espérons que London reçoive un bien meilleur accueil à sa sortie.

À part pour Isaac, aucune information sur le reste du casting n’a filtré. On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines, ou prochains mois.

Oscar Isaac très impliqué dans l’adaptation de London

La présidente de la production de Lionsgate, Erin Westerman, a commenté la nouvelle pour Variety :

Une équipe incroyable s’est réunie pour ce projet. Eric est un maître dans l’art de raconter des histoires, dont les scénarios sont ancrés dans l’histoire du cinéma ; le travail de réalisateur de Ben est incroyable, dont son dernier projet, Escape at Dannemora ; Oscar est fort dans tout ce qu’il fait, à la fois devant et derrière la caméra. Alors qu’Eric adaptera l’histoire évocatrice et mémorable de Jo Nesbø en un film incroyable, nous sommes confiants dans la capacité de Ben à amener toute la tension et l’émotion nécessaire en réalisant London – et Oscar ne donnera pas seulement une performance passionnante et dynamique, mais en tant que producteur qui a rassemblé cette équipe, il a une énergie et une passion incroyable pour le projet.

Ben Stiller devrait se plonger rapidement dans London. Quant à Isaac, on le retrouvera bientôt dans Dune de Denis Villeneuve, que Roth a aussi écrit. Le film sortira le 23 décembre prochain. L’acteur sera aussi bientôt à l’affiche du prochain long-métrage de Paul Schrader, The Card Counter. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour ce film.

Le développement de London commence tout juste, et on ne sait donc pas quand le film sortira.