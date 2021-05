Benedetta : le nouveau film de Paul Verhoeven dévoile sa bande-annonce sulfureuse

La bande-annonce de « Benedetta », le prochain film de Paul Verhoeven, vient d'être dévoilée. Porté par Virginie Efira et Daphné Patakia, le long-métrage s’inspire d’une histoire vraie, celle de la nonne italienne Benedetta Carlini.

Paul Verhoeven est de retour avec un film français

Paul Verhoeven signe des films sensationnels depuis plus de 50 ans. Ce cinéaste néerlandais est réputé pour ses œuvres brutales, sans concession et souvent à la forte identité sexuelle. C’est lui qui a notamment réalisé Basic Instinct et Showgirls, deux œuvres qui n'ont pas froid aux yeux. On lui doit aussi des films de science-fiction emblématiques tels que Total Recall, Robocop et Starship Troopers. Son dernier film en date, Elle, sorti en 2016, l’avait amené en France pour tourner avec Isabelle Huppert, Charles Berling et Laurent Lafitte. Une expérience qu’il a visiblement appréciée puisqu’il est de retour avec une autre production en langue française : Benedetta.

Benedetta : première bande-annonce

Ainsi, les studios Pathé Films viennent de partager la toute première bande-annonce de Benedetta (en tête d'article). L’occasion de dévoiler un casting explosif, notamment composé de Daphne Patakia (qui s’est récemment illustrée dans la série OVNI(s)), de Charlotte Rampling, de Lambert Wilson et de Virginie Efira dans la peau de la sœur Benedetta. Ce nouveau film de Paul Verhoeven est inspiré d’une histoire vraie qui s’est déroulée au XVème siècle en Italie. Comme souvent avec le cinéaste, le récit devrait emmener les spectateurs au cœur d’une relation sulfureuse entre les personnages de Virginie Efira et Daphne Patakia. Les deux protagonistes vont voir leur relation évoluer et devenir de plus en plus charnelle. Une accointance qui va évidemment à l’encontre des préceptes de l’Eglise et de la religion qu'elles servent.

Benedetta (Virginie Efira) - Benedetta ©PathéFilms

Benedetta devait initialement voir le jour courant 2020. Mais, évidemment, à cause de la pandémie de la COVID-19, le film a été repoussé comme tant d’autres. Mais cette production de Paul Verhoeven a maintenant une nouvelle date de sortie. Benedetta sera projeté en compétition pendant le Festival de Cannes 2021, et sortira sur le reste du territoire le vendredi 9 juillet.