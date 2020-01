Benjamin Gates 3 : le projet est bien vivant

Vous avez aimé ? Partagez :

Dans son indéfinissable filmographie, Nicolas Cage aura notamment interprété à deux reprises l’aventurier Benjamin Gates. Puis plus rien ! Des rumeurs concernant un troisième volet ont partiellement relancé le dossier ces dernières années, sans que Disney ne se bouge vraiment. Et si cette situation était sur le point de changer ?

Le cinéma d’aventure est un genre en désuétude. On peut se contenter du remake de Jumanji (et de sa suite) ainsi que l’idée qu’Indiana Jones doit revenir, mais c’est bien trop peu. Un retour de Benjamin Gates pourrait-il panser nos maux ? Assurément. Les deux film sortis en 2004 et 2008 ont fonctionné au box-office sauf que Disney n’a pas exprimé des grands signes d’intérêt pour prolonger l’univers. Le public, lui, semble carrément partant pour une nouvelle aventure en compagnie de Nicolas Cage. Le projet a été évoqué plusieurs fois, et notamment par l’intermédiaire de Bob Iger durant les années 2010, qui signalait que la firme à Mickey avait l’intention de continuer à exploiter la franchise. Sous quelle forme ? Avec ou sans Cage ? Au cinéma ou à la télé ? Autant de questions qui restent encore sans réponses.

Benjamin Gates 3 en cours d’écriture ?

Sans qu’on ne s’y attendre, au détour d’un article du Hollywood Reporter, l’espoir renaît, alors que le média américain annonce que Sony travaille déjà sur Bad Boys 4, avec Chris Bremner pour s’occuper du script. Quelques lignes plus loin, on découvre que le scénariste est également en train de bosser sur Benjamin Gates 3 sous la houlette de Disney. Pas plus de détails sont à trouver dans l’article. Avec l’apparition de Disney+ sur le marché, on ne serait pas étonnés de voir le studio tenter quelque chose pour sa grille de programmes sur le petit écran. Mais la plus grosse inquiétude est forcément à propos de Nicolas Cage ! S’il fait parfois des choix très douteux dans sa carrière, les spectateurs ont aimé le suivre en Benjamin Gates. Un nouveau film sans lui serait une immense prise de risques qui enlèverait d’emblée beaucoup de charme à la licence. Entre quelques DTV douteux et des projets plus hors du commun (comme Mandy ou Color Out of Space), l’acteur ne se ferait pas de mal en retombant dans un cinéma plus mainstream.

The Hollywood Reporter relance une nouvelle fois le dossier mais on attendra des informations plus complètes et/ou officielles avant de sauter de joie. Alors, qui de Indiana Jones ou Benjamin Gates va arriver à revenir en premier ? Les paris sont ouverts.