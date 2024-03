Benjamin Gates 3 : le message très clair (et le tacle à Disney) de Nicolas Cage

17 ans après la sortie de "Benjamin Gates et le livre des secrets", Nicolas Cage a donné des informations sur la production du troisième film. Spoiler : les nouvelles ne sont pas bonnes.

La fin de la saga Benjamin Gates ?

Après plus d'une décennie de stagnation et de development hell, l'espoir ne pouvait aller qu'en s'amenuisant au sujet d'un nouveau film Benjamin Gates. Il est maintenant à considérer comme réduit à néant, avec une mise à jour définitive de Nicolas Cage, interprète du chasseur de trésors dans Benjamin Gates et le Trésor des Templiers (2004) et Benjamin Gates et le livre des secrets (2007).

Dans une interview exclusive accordée à Screenrant, l'acteur, revenu dans les bonnes grâces d'Hollywood avec des performances récentes très remarquées, apparaît en effet avoir tiré un trait sur le potentiel troisième film. Celui-ci, sujet constant de rumeurs de mise en production depuis l'officialisation du projet en 2007, semblait pourtant sur de bons rails en 2022 avec Jerry Bruckheimer assurant n'attendre plus que le retour de Nicolas Cage. Un an et demi plus tard, Nicolas Cage a donc fait une mise au point.

Et voilà ! Vous voyez, c'est vous qui amenez ce sujet et ça va éclipser tout le reste. Non, il n'y a pas de "Benjamin Gates 3". Si vous voulez trouver un trésor, ce n'est pas du côté de Disney, ok ? Ce n'est pas là.

Disney en prend pour son grade

Un mal pour un bien ? Il apparaît certain, au vu de ces propos, que la franchise Benjamin Gates appartient maintenant au passé pour Nicolas Cage. Et sans lui, la poursuivre devient beaucoup trop risqué. En effet, la tendance de Disney à développer au maximum ses franchises, comme à reproduire en live action ses classiques animés, persiste en partie parce qu'il y a moins d'effort - essentiellement financier - à produire que pour une production "originale".

Benjamin Gates (Nicolas Cage) - Benjamin Gates et le Trésor des Templiers ©Disney

Concrètement, le personnage de Benjamin Gates version Nicolas Cage a déjà son public, alors qu'il faudrait en constituer un nouveau si son interprète devait changer, ce qui impliquerait alors plus de publicité et de promotion. Par exemple, la franchise Pirates des Caraïbes dispose d'une popularité suffisamment forte pour qu'un nouveau film puisse être envisagé, dans une continuité même basique des précédents films, mais il serait préférable pour le produire que Johnny Depp y soit associé, afin de garantir par sa présence le retour en grand nombre des fans de Jack Sparrow dans les salles...

Nicolas Cage est actuellement en pleine réussite dans le cinéma indépendant, où il brille dans des performances "originales", et semble ainsi refuser toute possibilité de revenir au personnage, suggérant qu'il n'y a rien de bon à trouver du côté de Disney... Et sûrement pas l'originalité qu'il recherche dans ce nouveau cycle de sa carrière.