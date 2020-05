Benjamin Gates : une série en développement pour Disney+

On ne saurait dire pourquoi Disney traîne autant à se lancer dans un "Benjamin Gates 3", le public étant pourtant très chaud pour l'accueillir. Le célèbre producteur Jerry Bruckheimer annonce une nouvelle qui risque de ne pas passer inaperçue : une série est en développement.

Pas la moindre trace de l'aventurier Benjamin Gates depuis 2008, année durant laquelle le second long-métrage est arrivé dans nos salles. Avec un bon score au box-office mondial (459.2 millions de dollars), on peut parler de réussite financière. Dans une industrie où les studios profitent de toutes les bonnes occasions pour étendre les succès, qu'un Benjamin Gates 3 ne soit jamais sorti est une réelle énigme. On a parfois cru que ça allait se faire mais jamais Nicolas Cage n'a pu reprendre son costume. L'excentrique acteur à la filmographie qui ne ressemble pas à grand chose n'a pas à son actif des rôles grand public aussi forts que celui-là.

Un nouveau film et une série pour Benjamin Gates

Lors d'une interview de Jerry Bruckheimer chez Collider, le producteur vient de donner des nouvelles au sujet du futur de la franchise. Et les fans vont être heureux d'apprendre qu'une double dose est dans les tuyaux. Non seulement le troisième épisode est toujours prévu mais, en plus, une série pour la plateforme Disney+ est également en préparation :

Nous travaillons actuellement sur un pour le streaming et nous travaillons sur un pour le grand écran.

Pour le cinéma, il confirme que le casting restera le même. Nicolas Cage aura donc bien sa place mais rien n'est moins sûr pour la série. L'alternative est déjà trouvée, avec un casting plus jeune. De prime abord, on a pensé à une histoire qui se concentrerait sur le passé de Benjamin Gates, à ses débuts. Mais c'est une autre idée qui animerait la série. Jerry Bruckheimer prévient que ces deux projets pourraient ensuite mener à un autre film. On comprend alors que le héros sera une version dérivée de Benjamin Gates. Si telle est la direction souhaitée sur le long terme, nous pouvons être en droit d'attendre une apparition de Nicolas Cage dans la série, pour créer une connexion. Puis que les deux générations s'offrent un tour de piste commun dans un quatrième film.

Le scénario du troisième, signé Chris Bremner, est en cours d'écriture, avec normalement Jon Turteltaub rappelé à la mise en scène. Quant à la série, elle possède déjà un script et le développement de l'ensemble des épisodes continue. Aucune date de sortie n'est donnée pour l'un ou l'autre.

Disney+ peut être testé gratuitement pendant 7 jours, pour en profiter cliquez ici.