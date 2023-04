Bérénice Bejo va chasser un dangereux requin dans la Seine

Les prises de vues d'un prochain film Netflix réalisé par Xavier Gens ont débuté, avec Bérénice Bejo et Nassim Lyes lancés à la poursuite d'un grand prédateur dans les eaux de la Seine...

Un requin menace Paris

L'annonce du début de tournage d'un nouveau film Netflix vient d'être faite, et la promesse fait rêver. Alors que son nouveau film Farang sortira en salles le 28 juin 2023, le réalisateur Xavier Gens (Hitman, Budapest, Gangs of London) a ainsi commencé au mois de mars les prises de vues d'un prochain film. Et celui-ci arrivera en 2024 sur la plateforme de streaming.

Deux photos ont été dévoilées, et elles sont accompagnées d'un scénario à la fois prometteur et délirant :

Été 2024, Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Sophia, brillante scientifique, est alertée par Mika, une jeune activiste dévouée à l’écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Elles n’ont d’autre choix que de faire équipe avec Adil, commandant de la police fluviale, pour éviter un bain de sang au cœur de la ville.

Adil (Nassim Lyes) ©Netflix

Bérénice Bejo et Nassim Lyes au casting

Pour traquer ce requin qu'on imagine affamé et terrorisant les athlètes et les baigneurs, c'est donc Bérénice Bejo et Nassim Lyes qui incarneront les personnages principaux du film. Ils seront par ailleurs accompagnés de la jeune Léa Léviant. On n'en sait pour le moment pas plus sur le ton principal du film, et combien celui-ci pourrait tendre à l'horrifique.

Dans tous les cas, avec la tenue des Jeux Olympiques à Paris en 2024, et la promesse faite par le gouvernement qu'on pourra à ce moment se baigner dans la Seine, le timing est en effet parfait pour que ces Dents de la mer à Paris soit une jolie sensation !