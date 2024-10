Robbie Williams est vraiment méconnaissable dans ce biopic dingue sur la star de la pop

Robbie Williams est à l'honneur de "Better Man", un biopic musical qui lui est consacré. L'originalité du film viendra du visage du chanteur qui apparaitra sous les traits d'un singe.

Robbie Williams va avoir son biopic

L'auteur-compositeur-interprète britannique Robbie Williams, à qui l'on doit notamment les morceaux Angels, Millennium, Rock DJ ou encore Feel va faire l'objet d'un biopic. L'ancien membre du groupe Take That, qui lança sa carrière solo en 1995, est une figure importante de la musique et a inspiré Michael Gracey, le réalisateur de The Greatest Showman, pour son prochain long-métrage titré Better Man. Le film s'intéressera à l'ascension du chanteur, sa célébrité avec Take That, ses difficultés par la suite et le retour du succès avec Angels en 1997.

Sur le papier, rien de si original. On pouvait s'attendre là à un biopic assez classique retraçant la vie de la personnalité avec ses hauts et ses bas. Seulement Michael Gracey devrait surprendre du monde avec Better Man, puisque comme on le découvre avec la première bande-annonce (vidéo en une d'article), Robbie Williams sera incarné à l'écran par... Un singe !

La star de la pop incarnée par un singe

En effet, on apprend par la voix off de Robbie Williams, que bien qu'étant "une des plus grandes stars de la pop dans le monde", il s'est toujours considéré comme "moins évolué". Michael Gracey a alors fait le choix original de lui donner le visage d'un singe créé grâce à des images de synthèses. Une approche artistique intéressante, qui permet au moins de mettre de côté les questions de ressemblance ou non qui accompagnent généralement les biopics. À voir cependant si ce visage de singe apportera réellement quelque chose en plus et ne sera pas simplement un drôle d'artifice.

Better Man ©Paramount Pictures

Au-delà de cet élément, on note la volonté du réalisateur de mettre en avant l'aspect showman exceptionnel de Robbie Williams. Les images de Better Man montrant le chanteur lors de concerts impressionnants devant des milliers de personnes. Le film devrait également être composé de scènes surréalistes pouvant être la représentation des fantasmes et des rêves du chanteur, ou la conséquence de l'usage de drogues, ou simplement propres au genre de la comédie musicale.

Dans tous les cas, cette approche globale rend Better Man tout de suite plus intriguant. Le film sera à découvrir le 17 janvier 2025 dans les salles américaines. La date de sortie en France reste à confirmer.