Bienvenue à Zombieland 3 : Woody Harrelson est chaud

Après le succès des deux premiers films, le comédien Woody Harrelson aimerait beaucoup revenir pour un troisième « Bienvenue à Zombieland ». Malheureusement, aucun projet n'est pour le moment prévu...

Bienvenue à Zombieland : un succès populaire mérité

En 2009, le cinéaste Ruben Fleischer se lance dans la mise en scène d'une comédie horrifique vouée à devenir culte : Bienvenue à Zombieland. Parodie du film de zombies, le long-métrage réunit un casting impressionnant, qui a notamment donné sa force au projet : Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et Abigail Breslin. Bienvenue à Zombieland a rencontré un succès populaire impressionnant, jusqu'à devenir un film culte pour toute une génération. Côté box-office, l’œuvre a rapporté plus de 102 millions de dollars de recettes pour un budget de 23,6 millions de dollars. Une réussite financière qui aurait dû entraîner le lancement d'une suite.

Retour à Zombieland ©Sony Pictures

Pourtant, Sony Pictures a attendu dix longues années pour lancer la production de Retour à Zombieland. Sorti en 2019, le long-métrage est toujours mis en scène par Ruben Fleischer, tandis que l’intégralité du casting est lui aussi au rendez-vous. Malheureusement, cette suite reçoit des retours moins positifs. Au box-office, le long-métrage rapporte à peu près la même somme avec plus de 122 millions de dollars de recettes pour un budget de 42 millions de dollars.

Bientôt un troisième opus ?

Pourtant, actuellement, Sony n'a pas donné son feu vert pour un Zombieland 3. De quoi décevoir Woody Harrelson qui a l'air très motivé pour revenir dans la peau de Tallahassee. En effet, le comédien a récemment été interviewé sur Screen Rant lors de la promotion de Venom : Let There be Carnage. Il a également été interrogé pour un éventuel Zombieland 3. Mais pour le moment, il n'y a rien d'officiellement en préparation. Malgré ça, Woody Harrelson n'a pas caché son désir de revenir dans la franchise zombiesque :

Je n'ai rien entendu à ce sujet de la part de l'équipe. Mais j'adorerais le faire parce que j'adore ces personnes. C'est un groupe d'individus singulièrement merveilleux, amusants et incroyablement drôles. Donc ce que je dis, c'est que je suis ouvert à ça.

En plus, les spectateurs seraient sûrement au rendez-vous pour un troisième tour de piste. Sûrement que Sony y songe, mais entre la pandémie de la COVID-19, et les scores un peu timides au box-office des deux premiers opus, le projet n'est pour le moment pas d'actualité ! En attendant un éventuel troisième film, pour ceux qui veulent encore plus de Zombieland, il y a toujours le jeu vidéo :