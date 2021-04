Big : et si Tom Hanks n'avait pas remplacé Robert De Niro dans la comédie culte ?

En 1988, Tom Hanks est la tête d'affiche de la comédie fantastique "Big". Le film deviendra culte au fil des années. Mais un autre acteur célèbre devait jouer le premier rôle du long-métrage : Robert De Niro. Avec un tel comédien, le film aurait-il eu la même ambiance légère ? Elizabeth Perkins a son avis.

Big : le premier gros succès de Tom Hanks

Après avoir débuté comme actrice à la fin des années 60, Penny Marshall passe derrière la caméra en 1986 avec Jumpin' Jack Flash. Toutefois, c'est en 1988 qu'elle obtient son premier grand succès avec Big. En effet, avec 151 millions de dollars de recettes (pour un budget de 17 millions de dollars), elle devient la première réalisatrice à avoir franchi la barre des 100 millions de billets verts récoltés au box-office. Le long-métrage qui symbolise le passage difficile entre l'enfance et l'âge adulte confirme le phénomène Tom Hanks. Ainsi, quatre ans après s'être révélé dans Splash, l'acteur connaît sa première nomination aux Oscars et sa première récompense aux Golden Globes grâce à ce film.

Big ©20th Century Fox

Big raconte l'histoire de Josh Barkin, un jeune garçon de 13 ans qui se rend à une fête foraine. Il tombe alors sur une machine étrange qui lui demande de faire un vœu. Josh fait donc le souhait de devenir plus grand. Par conséquent, le matin suivant, il se réveille dans le corps d'un adulte. Pour le pré-ado, les choses sérieuses commencent.

Tom Hanks n'était pas le premier choix

Avec les années, les anecdotes et coulisses du film ont été dévoilées. On sait par exemple que Tom Hanks et Robert Loggia n'avaient demandé aucune doublure pour jouer la séquence mythique qui voyait leurs personnages respectifs faire des pas de danse sur les gigantesques touches d'un immense piano. Elizabeth Perkins (qui joue l'intérêt amoureux de Josh adulte) a récemment dévoilé une autre information. En effet, durant son passage dans le talk-show Watch What Happens Live with Andy Cohen, l'actrice a révélé que c'est Robert De Niro qui avait été initialement choisi pour incarner Josh Basklin. Seulement, pour des raisons de planning, la chose n'a pas pu se faire.

C'est tombé à l'eau parce qu'il y avait un conflit de plannings. Par conséquent, les producteurs sont allés voir Tom Hanks. Avec Robert De Niro, ça donne un film totalement différent dans mon cerveau.

Il est vrai qu'entre Tom Hanks et Robert De Niro, l'interprétation ne serait pas la même.

Big resterait-il un film comique avec De Niro à l'affiche ?

Bien qu'à partir des années 2000, Robert De Niro se lance dans des films plus légers (Mafia Blues, Mon Beau-père et Moi), il était surtout habitué jusque-là à des rôles plus dramatiques. Le comédien était modialement connu pour des rôles de personnages dérangés tels que Johnny Boy dans Mean Streets, Vito Corleone jeune dans Le Parrain 2, Travis Bickle dans Taxi Driver, Michael Vronsky dans Voyage au bout de l'enfer, Jake LaMotta dans Raging Bull, Rupert Pupkin dans La Valse des pantins, Noodles dans Il était une fois en Amérique, Harry dans Brazil ou bien encore Al Capone dans Les Incorruptibles. Autant dire qu'à cette époque, le comédien n'avait pas la tête aux rôles de comédie.

Travis Bickle (Robert De Niro) - Taxi Driver ©Columbia Pictures

Par conséquent, la tonalité de Big aurait sans doute été différente, voire plus proche de celle de Taxi Driver si De Niro avait fait partie du casting. Chose qu'Elizabeth Perkins a d'ailleurs suggérée avec humour :