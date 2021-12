Big Gold Brick : un trailer improbable avec Megan Fox et Oscar Isaac

Pour le moins inattendu, "Big Gold Brick" va réunir notamment Megan Fox, Oscar Isaac et Andy García dans un film qui s'annonce complètement fou. Un trailer a été dévoilé.

Oscar Isaac est partout

Il arrive le cinéma nous offre des combinaisons d'interprètes plutôt étonnantes. Et puis il y en a vraiment improbables qu'on n'aurait pas imaginés. C'est le cas avec Big Gold Brick, une comédie noire très étrange qui va réunir notamment Megan Fox, Oscar Isaac et Andy García, mais également Emory Cohen et Lucy Hale. Un choix de casting pour le moins surprenant. En effet, voilà un moment que Megan Fox enchaîne les productions de faible qualité qui terminent généralement directement en DVD. A l'inverse, Oscar Isaac a toujours la cote à Hollywood. Il était récemment dans Dune, a joué avec Jessica Chastain dans la série HBO Scènes de la vie conjugale, a offert une superbe performance dans The Card Counter, et va bientôt porter la série Marvel Moon Knight.

Big Gold Brick ©Samuel Goldwyn Films

Au milieu de tout ça, le comédien a donc eu le temps de participer à ce Big Gold Brick dont un premier trailer pour le moins surprenant a été dévoilé (voir en une d'article).

L'histoire de Big Gold Brick

Le film est réalisé par l'inconnu Brian Petsos (qui a déjà travaillé avec Oscar Isaac). L'histoire suivra Samuel Liston (Emory Cohen), un écrivain débutant qui fait la rencontre de l'énigmatique Floyd Devereaux (Andy Garcia). Ce père de famille souhaite écrire sa biographie. Après l'avoir renversé par accident, il invite Floyd chez lui, avec ses deux enfants et son épouse interprétée par Megan Fox.

Le long-métrage semble partir dans tous les sens en suivant le point de vue de Samuel. Après son accident, on imagine que son cerveau puisse lui jouer des tours. Une bonne excuse pour permettre au réalisateur de nombreuses folies, et aux interprètes de se faire plaisir. Dans tous les cas, ne serait ce que pour ce casting on serait curieux de découvrir le film. Pas de date de sortie en France pour l'instant malheureusement.