Bill & Ted Face the Music : le trailer du nouveau film montre Keanu Reeves sous un autre jour

Avant de retrouver Keanu Reeves dans "Matrix 4" puis "John Wick 4", on pourra le voir dans "Bill & Ted Face the Music", troisième film d'une aventure culte et potache tendance débile débutée en 1989. La bande-annonce a été dévoilée, et la surprise le dispute à la crainte du nanar.

Était-il nécessaire de réactiver cette drôle de saga inaugurée en 1989 avec L'Excellente aventure de Bill et Ted, puis poursuivie en 1991 avec Les Aventures de Bill et Ted ? Il faudra attendre la sortie du troisième opus, Bill & Ted Face the Music, le 21 août aux États-Unis et peut-être ensuite en France - pas de date annoncée pour le moment - pour s'en faire une idée. Dans cet intervalle de temps, on peut déjà se faire une première impression avec le trailer dévoilé cette semaine (ci-dessus).

Keanu Reeves en anti-John Wick

On pourrait trouver le choix très audacieux, voire suicidaire, si Keanu Reeves ne faisait pas l'objet d'une vénération sans failles. L'acteur, qui devrait faire siennes 2021 et 2022 avec les sorties de Matrix 4 et John Wick 4, reprend ici son rôle de Theodore « Ted » Logan, aux côtés d'Alex Winter dans le rôle de William « Bill » S. Preston. Un rôle de benêt très sympathique, celui d'un cancre et aspirant musicien qui connaît la gloire après des aventures folles, grotesques et drôles. Les deux premiers films ont marqué leur génération, et leur côté kitsch génère une certaine tendresse. Avec des scripts improbables, la présence de la Mort incarnée par William Sandler, des voyages dans le temps et la poursuite du morceau de musique qui sauvera l'humanité, l'histoire de Bill & ted est un délire continu. Dans ce nouveau film, Bill et Ted, devenus pères de famille et ayant presque abandonné leur rêve de devenir des stars du rock, sont contactés par un messager du futur, pour encore unir l'humanité et sauver l'univers... Les bases des précédents films sont reprises, avec notamment l'iconique cabine téléphonique - machine à voyager dans le temps.

Il est donc étonnant de voir la star d'action Keanu Reeves reprendre un des rôles cultes de sa jeunesse, les cheveux longs mais sans la barbe et une gestuelle maladroite partagée avec son pote Alex Winter. Si le film est drôle, il le sera d'autant plus avec ce parfait contre-emploi, preuve que Keanu Reeves est infiniment cool et qu'il refuse de s'enfermer dans ses rôles glorieux... Alors, Bill & Ted Face the Music sera-t-il "excellent" ? Réponse cet été.