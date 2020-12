Billie Eilish : The World's a little blurry dévoile sa bande-annonce impressionnante

La bande-annonce du film centré sur Billie Eilish, intitulé « Billie Eilish : The World's A Little Blurry » vient d'être dévoilée. C'est réalisé par R.J. Cutler, et ça sort le 26 février prochain sur la plateforme Apple TV+.

Billie Eilish : une artiste qu'on ne présente plus

Alors qu'elle n'a même pas 20 ans, Billie Eilish, née en 2001, est aujourd'hui une artiste internationale. Son premier single, sorti en 2016, Ocean Eyes, est instantanément un succès avec plus de 87 millions d'écoutes l'été de sa sortie. Dans la foulée, elle publie son premier EP, Don't Smile at Me. Encore une fois, c'est un triomphe, et elle signe un contrat avec Apple Music. Il faut ensuite attendre mars 2019 pour découvrir son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?. Composé de 14 titres, cet album est classé N°1 du Billboard 200 américain. Il devient par la suite le troisième album féminin le plus écouté sur les plateformes de tous les temps. Rien que ça.

Billie Eilish : The World's A Little Blurry ©Apple Tv

C'est surtout le titre Bad Guy qui crée le buzz. Le single est diffusé partout, que ce soit à la télévision, à la radio ou même au cinéma puisque David Yarovesky choisit ce titre pour clôturer son film Brightburn. Enfin, au début de l'année 2020 elle est choisie pour interpréter No Time to Die, la chanson du générique du prochain James Bond.

Billie Eilish : The World's A Little Blurry

Réalisé par R.J. Cutler, notamment célèbre pour Si je reste, ce biopic documentaire sur Billie Eilish dévoile sa bande-annonce. Intitulé Billie Eilish : The World's A Little Blurry le film retracera le parcours de la jeune chanteuse, et surtout la composition de son premier album. Produit par Apple TV+, le documentaire se dévoile à travers de premières images assez séduisantes qui racontent le quotidien de cette compositrice précoce. De l’obtention de son permis à sa relation avec sa famille, le film montre l'envers du décor de la célébrité. Le monde normal qui se cache derrière les strass et paillettes. Évidemment, Billie Eilish : The World's A Little Blurry propose quelques séquences de concerts, agrémentées de sa chanson culte Bad Guy.