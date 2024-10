Le biopic sur Marlon Brando se dévoile dans une première image stupéfiante

Le biopic de Marlon Brando "Waltzing with Brando" va bientôt être présenté en festival. À cette occasion, une image stupéfiante de Billy Zane dans le rôle du légendaire acteur a été dévoilée.

Billy Zane devient Marlon Brando

C'est un projet qui avait été annoncé en 2019 et qui avait disparu des radars depuis. Mais Waltzing with Brando est enfin prêt à se montrer, et fera sa première mondiale lors du 42e Festival du film de Turin, qui se déroulera du 22 au 30 novembre 2024. Ce biopic a tout pour éveiller la curiosité et l'envie puisque son interprète principal, Billy Zane dans le rôle de l'icône Marlon Brando, s'est dévoilé dans une photographie stupéfiante, et parce que l'angle de ce biopic est original.

Star de Titanic, Billy Zane n'a pas eu la carrière de ses partenaires Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, étant apparu depuis essentiellement dans des productions de seconde zone. Mais Waltzing with Brando pourrait bien faire parler de lui, puisqu'il apparaît dans une première image d'une ressemblance inouïe avec Marlon Brando.

Marlon Brando (Billy Zane) - Waltzing with Brando ©Torino Film Festival

Cette photo pourrait être tirée du film Le Parrain, un coup d'oeil rapide n'y verrait que du feu. Il s'agit en effet de Billy Zane, dans une photographie du film Waltzing with Brando qui recrée une des images les plus célèbres de l'acteur, alors qu'il incarne Vito Corleone dans le film de Francis Ford Coppola.

Ce qui est extraordinairement troublant à bien regarder cette image, c'est que ce sont bien les traits de Marlon Brando, mais c'est aussi entièrement Billy Zane.

Le grand projet de Marlon Brando à Tahiti

Par ailleurs, au-delà de cette performance de Billy Zane à découvrir, le choix des auteurs de Waltzing with Brando pour son histoire change de la routine des biopics "wikipedia". Le film couvrira la période 1969 et 1974, durant laquelle Marlon Brando est à un tournant de sa carrière et réfléchit à ce qu'il fera après le cinéma. Tombé amoureux de l'île de Tahiti, il recrute en 1970 un architecte de Los Angeles, Bernard Judge, pour construire sur un atoll qu'il a acheté sa maison et une sorte d'hôtel-village le plus respectueux possible de l'environnement. Le film racontera cette histoire en adaptant le livre du même nom de Bernard Judge publié en 2011.

Mais le cinéma ne sera pas pour autant absent du biopic puisque Waltzing with Brando montrera aussi Marlon Brando alors qu'il prépare et tourne Le Parrain, film pour lequel il a obtenu son second Oscar du Meilleur acteur, comme le confirme la première image dévoilée.