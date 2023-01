Biopic Michael Jackson : un réalisateur étonnant choisi

Le biopic sur Michael Jackson, intitulé "Michael", a trouvé son réalisateur. Un metteur en scène qui s'est bâti une belle réputation dans le cinéma policier et d'action, et pour qui cet ambitieux projet est à la fois un défi inédit et un retour aux sources...

Le biopic sur Michael Jackson bientôt en production

Un premier film biographique sur un des plus grands artistes du 20e siècle va être produit, et le réalisateur concerné va avoir fort à faire. En effet, qui ne voudrait pas mettre en scène la vie de Michael Jackson, et qui n'en ressentirait pas une pression terrible ? Comme rapporté par Deadline, ce projet forcément monumental devrait commencer son tournage cette année, et c'est le réalisateur Antoine Fuqua qui aura le privilège et la lourde tâche de le mener à son terme.

Le film, simplement titré Michael, est notamment produit par Graham King, à l'oeuvre sur des succès comme Les Infiltrés, Aviator ou encore Bohemian Rhapsody. C'est par ailleurs un des scénaristes de Gladiator, aussi Aviator et Skyfall, John Logan, qui écrit Michael. Le président de Lionsgate, qui distribuera le film, a déclaré :

Antoine est un cinéaste puissant et perspicace, et nous avons beaucoup de chance qu'il ait choisi "Michael" pour son prochain film. Son talent visionnaire et sa dédication à son art vont faire de "Michael" un film inoubliable.

Antoine Fuqua, retour aux sources

Avant de devenir un réalisateur de cinéma, Antoine Fuqua a fait ses armes en mettant en scène des clips. Il a ainsi travaillé avec des artistes comme Stevie Wonder et Prince. Avant que l'immense succès de son clip pour Gangsta's Paradise ne l'envoie dans une autre dimension. Son troisième long-métrage, Training Day, sorti en 2001, l'installe alors comme le solide réalisateur qu'il est depuis. Il a déclaré au sujet de Michael :

Mes premiers films étaient des clips, et je ressens toujours que la combinaison du cinéma et de la musique est une partie fondamentale de mon identité. Pour moi, aucun artiste n'a la puissance, le charisme, et l'authentique génie musical de Michael Jackson. J'ai été inspiré pour mes clips par son travail, il était le premier artiste noir à tourner en boucle sur MTV. Sa musique et ces images font partie de ma conception du monde, et l'occasion de raconter son histoire à l'écran, avec sa musique, a été irrésistible.

Training Day ©Warner Bros.

Un pivot pour le réalisateur ?

Hollywood aime les biopics et leur réserve généralement un accueil chaleureux, prompt à dégainer les récompenses. Antoine Fuqua, qui a démontré qu'il savait y faire en matière de polar, thriller et action (Training Day, la saga Equalizer, La Chute de la Maison-Blanche) a récemment présenté Emancipation, drame historique sur l'esclavage avec Will Smith. Une première incursion dans un type de cinéma plus "prestigieux", et une évolution pour Antoine Fuqua que devrait donc confirmer Michael.

Avant de se mettre à ce biopic, qui sera quoi qu'il arrive un grand événement, il termine actuellement Equalizer 3, prévu en France le 30 août 2023.