Biopic sur Madonna : une actrice de 13 Reasons Why se déguise en Queen de la Pop et c’est bluffant

Ses précédents échecs ne freinent pas Madonna à l'heure de se lancer dans une nouvelle réalisation, qui sera un biopic sur elle-même. Le projet développé avec la scénariste Diablo Cody n'a pas encore trouvé son premier rôle, alors une actrice vue dans "13 Reasons Why" tente crânement sa chance.

Madonna s'occupe de son propre biopic

Madonna a toujours fait des choix francs dans sa carrière, pour se démarquer de la masse. Un comportement qui l'a érigée en pop star à la renommée internationale. Pas question de s'assagir avec son biopic, qu'elle va réaliser. Une pratique pas courante. Si les stars concernées par les films sur leur vie sont souvent impliquées dans le développement ou la production, on ne les voit pas se positionner derrière la caméra. Madonna, elle, va le faire ! Un choix courageux de sa part, qui fait suite à un début de carrière catastrophique comme réalisatrice. Ses deux films précédents, Obscénité et Vertu puis W./E. : Wallis et Édouard, sont des ratages d'après ce qui se dit chez ceux qui ont posé les yeux dessus. Elle va avoir l'occasion de prendre sa revanche !

Ce biopic est le scénario sur lequel elle travaille depuis des mois avec Diablo Cody. Les deux femmes se sont trouvées, amicalement et artistiquement. Le film ne va pas retracer toute sa vie et se déroulera dans les années 80, quand Madonna voit sa carrière décoller. Qui dit musique dit que des passages musicaux vont intervenir à plusieurs reprises dans le scénario, sans pour autant que le biopic ne soit une comédie musicale. La réalisatrice étant trouvée, il reste quand même à enrôler quelqu'un pour prendre la tête d'affiche. On imagine que Madonna sera très sélective pour élire celle qui aura l'honneur de l'incarner dans ses jeunes années.

Anne Winters en pôle position pour le rôle ?

Une sérieuse candidate vient de tenter sa chance avec de sérieux arguments à faire valoir. L'actrice Anne Winters, qui est apparue dans la série 13 Reasons Why (en Chloé) est en train de tout donner sur son compte Instagram pour décrocher le rôle. Déguisement, maquillage, mise en scène, elle multiple les clichés pour prouver qu'elle serait parfaite en Madonna. Le résultat, on doit l'avouer, est visuellement très proche de la réalité (à droite sur le cliché ci-dessous) :

Ses appels du pied sont arrivés jusqu'aux yeux de Madonna, qui a décidé de suivre le compte de la jeune actrice. Un signe suffisant pour penser qu'elle sera dans le rôle ? Peut-être. Anne Winters fait preuve de panache sur ce coup. Reste à savoir si ses efforts seront payants. Les fans, dans les commentaires, sont déjà sous le charme de sa possible transformation.