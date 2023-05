Bird Box : le spin-off espagnol avec Mario Casas se dévoile avec des images impressionnantes

Après le film porté par Sandra Bullock, la saga "Bird Box" continue avec un spin-off se déroulant à Barcelone. Un long-métrage mis en scène par les frères Pastor, réalisateurs de "Chez moi" et "Infectés", qui reviendra sur le commencement de la pandémie mondiale en Europe.

Bird Box : le cauchemar continue à Barcelone

Dès sa mise en ligne en 2020, Bird Box s'impose comme un immense carton sur Netflix, battant un record avec 45 millions de visionnages en seulement une semaine. Réalisé par Susanne Bier (After the Wedding, Nos souvenirs brûlés), le long-métrage raconte comment une entité invisible provoque des suicides, et décime en très peu de temps la majeure partie de la population mondiale.

Le film porté par Sandra Bullock, Trevante Rhodes et John Malkovich va prochainement avoir droit à son spin-off espagnol avec Bird Box Barcelona. Àlex et David Pastor, réalisateurs de l'oppressant Chez moi qui n'en sont pas à leur première pandémie puisqu'on leur doit également Infectés, sont aux commandes de ce long-métrage porté par Mario Casas (L'Accusé, Innocent). Georgina Campbell (Barbare), Diego Calva (Babylon), Michelle Jenner (Gun City), Lola Dueñas (Volver) et Leonardo Sbaraglia (Douleur et gloire) complètent la distribution.

Bird Box Barcelona ©Netflix

Dans ce spin-off, Sebastián (Mario Casas) essaie de survivre dans les rues désertes de Barcelone. Alors qu'ils tentent de trouver un refuge aux côtés d'autres survivants, ils doivent faire face à une menace encore plus dangereuse que le mal invisible qui contamine le monde entier. Le film vient de se dévoiler à travers une courte annonce où, après un rappel des événements de Bird Box, la panique gagne les rues de la ville espagnole. Des avions de chasse parcourent le ciel, tandis que les informations télévisées révèlent que la catastrophe s'étend dans toute l'Europe.

Bird Box Barcelona est à découvrir sur Netflix dès le 14 juillet 2023. En attendant, retrouvez les premières images en tête d'article.