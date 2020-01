Birds of Prey : Black Mask se dévoile dans la nouvelle bande-annonce

Vous avez aimé ? Partagez :

La promotion autour de « Birds of Prey » continue avec une nouvelle bande-annonce dévoilée par Warner. On y retrouve Harley et ses nouvelles copines Huntress, Black Canary et Renee Montoya, mais également le méchant du film : Black Mask.

En apparaissant pour la première fois en Harley Quinn dans Suicide Squad, Margot Robbie s’est montrée plus que convaincante. Le résultat du film était alors assez frustrant tant on aurait aimé voir le personnage s’éclater encore plus. Ce vœu sera bientôt réalisé grâce à Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, film centré sur l’anti-héroïne.

Humour meta et Black Mask dans le trailer de Birds of Prey

Les premières images nous promettaient un film à l’image de l’esprit fou du personnage, quelque chose de bien déjanté et qui cherche avant tout à s’éclater. La nouvelle bande-annonce (à découvrir en une de l’article) va toujours plus loin dans ce sens avec même des touches d’humour méta. Il n’y a qu’à voir la scène de fin où Harley dit avoir nommé sa hyène Bruce en hommage au « beau gosse Wayne ». Un ton qui n’est pas sans rappeler la série d’animation Harley Quinn, diffusée en ce moment sur le DC Universe aux Etats-Unis. Comme dans la série, tout commencera par sa rupture explosive avec le Joker.

De plus, le film verra Harley former une équipe avec Huntress, Black Canary et Renee Montoya. Ensemble elles tenteront de faire face au bad guy Black Mask, qu’on découvre enfin sous les traits d’Ewan McGregor.

Espérons que le résultat final soit à la hauteur de cette promotion. Réponse le 5 février 2020, date de sortie dans les salles de Birds of Prey.