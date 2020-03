Birds of Prey : découvrez la superbe cascade de Margot Robbie

« Birds of Prey », le dernier film en date du DC Extended Universe (DCEU) permettait le retour de Margot Robbie dans la peau d'Harley Quinn. Pour l'occasion, l'actrice faisait certaines de ses cascades elle-même, comme en témoigne cette vidéo.

Réalisé par Cathy Yan, Birds of Prey et la Fantabuleuse histoire d'Harley Quinn est sorti le 5 février dernier dans nos salles de cinéma. Malheureusement pour Warner Bros, le film, en plus d'avoir reçu des critiques largement négatives, a fait un score très faible au box-office. Pour un budget de 84,5 millions de dollars, le long-métrage n'en a rapporté que 201 millions à travers le monde. Un résultat largement décevant pour la firme, qui tente une nouvelle sortie du film pour amortir cet échec, cette fois en VOD.

Margot Robbie à fond !

Même si le film n'a malheureusement pas totalement convaincu le public, Cathy Yan a pourtant fait un effort sur les scènes d'action. Elle proposait des chorégraphies millimétrées et un style très esthétique pour magnifier ses combats super-héroïques. Pour offrir le meilleur en matière d'action, Warner Bros s'est tourné vers 87Eleven, la société des réalisateurs David Leitch et Chad Stahelski, deux anciens cascadeurs, qui ont notamment mis en scène John Wick. La plupart des productions hollywoodiennes à la recherche de cascades réalistes et impressionnantes se tournent vers eux.

À l'occasion de la sortie du film en février, Shahaub Roudbari, membre de 87Eleven, expliquait que les comédiens de Birds of Prey avaient reçu un entraînement intensif pour offrir le meilleur en terme de combats. C'était également un apprentissage physique pour les acteurs, pour leur permettre de réaliser eux-même leurs cascades.

Un entraînement qui a souri à Margot Robbie qui s'est largement impliquée dans cette leçon importante. Elle y a pris un certain plaisir. En effet, elle aurait réalisé à peu près 50% de ses cascades elle-même sur le tournage de Birds of Prey. Une séquence a d'ailleurs trouvé le chemin des réseaux sociaux, dévoilant le travail de l'actrice en pleine chorégraphie. Une vidéo qui présente Margot Robbie en train de faire elle-même les cascades d'Harley Quinn, sans l'assistance d'une doublure. Voici la vidéo en question :