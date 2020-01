Birds of Prey : les premiers avis américains sont tombés

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Birds of Prey » est attendu le 5 février prochain dans nos salles françaises. Le film DC Comics a déjà été projeté à une poignée de chanceux aux États-Unis. Ces derniers donnent leur avis sur le blockbuster.

Birds of Prey est censé offrir de la nouveauté au DC Extended Universe (DCEU). Le film de Cathy Yan promet d’être une proposition résolument pop et décontractée du célèbre comics DC. Les Birds of Prey sont une équipe féminine qui se compose d’anti-héroïnes comme Harley Quinn, Huntress, ou encore Black Canary. C’est aussi une volonté de faire oublier le désastreux Suicide Squad, et d’offrir une alternative au film de David Ayer. Les premiers avis américains suggèrent en tout cas que le pari est relativement réussi.

Pour rappel, le film est notamment porté par Margot Robbie qui reprend son personnage de Harley Quinn, de Mary Elizabeth Winstead dans la peau de Huntress, de Jurnee Smollett en Black Canary et de Ewan McGregor sous le costume de l’antagoniste Black Mask.

Des retours plutôt positifs

Birds of Prey devrait avoir un ton différent des autres films du DCEU. D’après les différents bandes annonces et matériaux promotionnels, le long-métrage cherche à se la jouer façon Deadpool, avec des personnages insolents et irrévérencieux.

Les premières réactions suscitent majoritairement des éloges. En tout cas davantage que pour Suicide Squad. Mais certains pointent du doigt un ton et un rythme inégaux, voir maladroits. En tout cas, Birds of Prey a donc bien sa classification R, ce qui promet une certaine dose de violence. Il faut globalement retenir des scènes de combat dantesques et une bande originale géniale. Rendez-vous le 5 février pour découvrir le nouveau film du DCEU.

Cathy Yan’s #BIRDSOFPREY is a criminally fun celebration of sisterhood, with some of my favourite fight scenes in recent memory. I was grinning from ear to ear the entire thing; making a pub debut with my review soon! pic.twitter.com/QBEgyf6oan — Millicent Thomas (@MillicentOnFilm) January 29, 2020

« Birds of Prey est une émeute. Proposant certaines des séquences de combat les plus inventives et les plus croustillantes du genre super-héroïque à ce jour. Je suis entrée avec de faibles attentes et j’ai été agréablement surprise par le plaisir que j’ai eu. Il ne réinvente pas le genre, mais a du style à revendre. »

#BirdsofPrey is a ridiculous and rad superhero film. The fight scenes are phenomenal and the villains are delicious. It shouldn't have taken this long to get the Birds of Prey on film but it was a lot of fun. — Jill Pantozzi (@JillPantozzi) January 29, 2020

« Birds of Prey est un film de super-héros ridicule et radieux. Les scènes de combat sont phénoménales et les méchants sont délicieux. Cela n’aurait pas dû prendre autant de temps pour faire Birds of Prey, mais c’était très fun. »

#BirdsOfPrey: winning characters, above-average action, and a killer soundtrack hampered by uneven tone and pacing. The girls at their best together, and they're not together enough. Mary Elizabeth Winstead's Huntress is the not-so-secret MVP. 💕 — Angie J. Han (@ajhan) January 29, 2020

« Birds of Prey : des personnages efficaces, de l’action au dessus de la moyenne et une bande son de tueur entravée par un ton et un rythme inégaux. Les filles sont meilleures ensemble, et ne le sont finalement pas assez. La chasseuse Mary Elisabeth Winstead est la MVP pas si secrète. »

#BirdsOfPrey has terrific action, humor & some of the more memorable characters we’ve seen in a DC movie, but the biggest highlight is Margot Robbie. She is fantabulous as Harley, while also proving that sometimes our most valued relationships are the ones we have w/ good food pic.twitter.com/EDQ3sr5JtL — Erik Davis (@ErikDavis) January 29, 2020

« Birds of Prey a une superbe action, de l’humour et certains des personnages les plus mémorables jamais vus dans un film DC, mais le point culminant est Margot Robbie. Elle est fantastique en Harley, tout en prouvant que, parfois, nos relations les plus appréciées sont celles que nous avons avec de la bonne nourriture. »

#BirdsofPrey is like if John Wick were run through a crazy funhouse filter and stuffed full of glitter and f-bombs. It's everything you could ever want from #HarleyQuinn and her badass girl gang. Into this movie completely. 🤘🏻 pic.twitter.com/Y2DZgPYN2Y — Alisha Grauso (@AlishaGrauso) January 29, 2020

« Birds of Prey est comme si John Wick était passé à travers un filtre fun, fou, plein de paillettes et de bombes. C’est tout ce que vous attendiez de Harley Quinn et de son gang de filles badass. Tout est dans ce film. »