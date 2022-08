Bis : pourquoi ce film est très personnel pour Dominique Farrugia ?

En février 2015, la comédie Bis sort dans les salles françaises. Il s'agit du cinquième film de Dominique Farrugia en temps que réalisateur. Porté par Kad Merad et Franck Dubosc, le film connaît un joli succès au box-office en dépassant le million et demi de spectateurs.

Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années chacun a pris un chemin très différent : d’un côté Éric, hédoniste sans attaches aux multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, père de famille « monogame » à la vie bien rangée. Après une soirée bien arrosée, les deux amis d’enfance se retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que 17 ans. Ce retour dans le passé est l’occasion rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie. Que vont-ils faire de cette seconde chance ?

Lors de la promotion, le réalisateur Dominique Farrugia avait confié dans une interview à Télé 7 Jours pourquoi Bis était son film le plus personnel :

Éric, c’est moi : comme lui, je ne foutais rien à l’école et mes parents étaient tous les deux restaurateurs dans le IXe arrondissement de Paris, où j’ai passé mon enfance et où a été tourné le film. La relation émouvante qu’entretient Éric avec son père (interprété par Gérard Darmon) est très proche de celle que je vivais avec le mien. Cette comédie évoque d’une belle façon mes parents. Hélas, mon papa est mort pendant la promotion du film, et ma maman est partie quatre mois après sa sortie. Et, à mon plus grand regret, ni l’un ni l’autre n’ont pu le voir…