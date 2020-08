Black Adam : des concept arts et des informations sur le film avec Dwayne Johnson

La DC FanDome n'a pas seulement servi à montrer des images et des trailers des films à venir, on a aussi pu décrocher des nouvelles informations sur certains projets encore en développement. C'est le cas pour "Black Adam", avec Dwayne Johnson dans le rôle principal.

Black Adam : un projet de longue date

Black Adam est de ces films DC qui ont une progression très lente dans leur fabrication. La méga-star Dwayne Johnson est partante pour camper le personnage mais ce n'est que l'année dernière qu'un réalisateur s'est enfin engagé sérieusement à travailler sur le projet. Jaume Collet-Serra sera en charge de Black Adam. Sa collaboration avec l'acteur principal sur Jungle Cruise a probablement facilité son arrivée à bord. Si le film a mis du temps à se monter, c'est aussi parce qu'il fallait attendre que sorte Shazam!. Les deux personnages sont liés et ennemis. En les introduisant de façon séparée, c'est vers une rencontre que l'on s'achemine. Nous ne sommes pas encore à ce stade. Black Adam devait sortir en décembre 2021 dans les salles mais la crise sanitaire a provoqué un report du tournage et il y a encore des gros doutes sur le fait que cette date puisse être tenue.

Des concept arts pour éveiller notre appétit

Contrairement à plusieurs films qui ont pu se montrer lors de la DC FanDome, Black Adam n'avait pas grand chose de solide en magasin. Aucune image n'ayant été tournée, il était compliqué de remplir le panel avec du contenu qui allait nous donner un vrai aperçu. La Warner a quand même réussi à occuper le temps en montrant des concept arts du film. Quatre clichés où Dwayne Johnson entre dans le rôle. D'abord dans sa position d'esclave puis comme entité avec des pouvoirs. On savait déjà à quoi l'acteur allait ressembler dans le costume et ces images confirment qu'il correspond à la carrure du personnage. L'intéressé continue d'exprimer son excitation relative à ce rôle et on a hâte de voir comment son côté méchant sera abordé pour le rendre sympathique aux yeux du public. N'oublions pas que Black Adam est plus un anti-héros qu'un gentil classique. S'il peut parfois faire le Bien, il a aussi tendance à défendre la cause du Mal.





La JSA sera dans le film

En plus des images ci-dessus, une petite vidéo a été dévoilée pour introduire la Justice Society of America. Nous savions que l'équipe serait dans le film, sans connaître forcément les membres qui allaient la composer. C'est Hawkman, Dr. Fate, Cyclone et Atom Smasher qui viendront partager l'écran avec le personnage principal. Aucun nouvel acteur n'a été annoncé pour ces rôles, si ce n'est une confirmation que Noah Centineo campera Atom, un super-héros capable de modifier sa taille en fonction des situations.

Cette équipe est celle qui précède la Justice League installée dans l'imaginaire collectif. Pour rapidement vous présenter les membres qui seront présents dans Black Adam, on peut dire que Hawkman est un personnage avec des ailes vu comme la réincarnation d'un puissant Thanagardien, que Dr. Fate est un archéologue qui acquiert le pouvoir de voir le destin de toutes les personnes rencontrées grâce à de la télépathie et ses liens avec Nabu, et que Cyclone dispose de capacités en relation avec le vent. La JSA aura une place centrale dans le scénario, sans qu'on ne sache si l'équipe sera dans le même camp que Black Adam ou en opposition à lui.