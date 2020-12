Black Adam : Dwayne Johnson dévoile son impressionnante musculature

Dwayne Johnson n'a pas oublié "Black Adam". Warner Bros. et DC ont mis du temps avant de réussir à mettre le projet sur de bons rails mais nous approchons du but, avec une nouvelle date de tournage et un acteur qui s'entraîne avec sérieux pour être en forme le moment venu.

Black Adam : l'ennemi de Shazam se prépare

La star du cinéma d'action Dwayne Johnson va devenir Black Adam dans le film DC/Warner éponyme. Rien que son nom est un argument solide pour construire un projet se déroulant dans le monde des super-héros. Après avoir introduit Shazam, le studio va lancer son ennemi dans le grand bain, avant de les réunir ensemble dans un autre film. L'ancien catcheur reconverti en acteur tournera Black Adam avec Jaume Collet-Serra, un réalisateur avec qui il a travaillé sur Jungle Cruise. Le scénario va lancer sur grand écran la Société de Justice d'Amérique, une équipe de héros légendaire qui s'appuiera ici sur la présence d'Hawkman, Dr. Fate, Cyclone et Atom Smasher. Pour le dernier de cette liste, Noah Centineo a été engagé et on vient d'apprendre que Quintessa Swindell allait camper Cyclone. Le casting continue de prendre forme mais il n'est pas encore bouclé. On ne saurait dire encore ce que va raconter exactement l'histoire, mais il est évident que la trame prendra la forme d'une origin story pour présenter l'origine des pouvoirs très puissants détenus par Black Adam.

Entraînement intensif pour Dwayne Johnson

Le film traîne depuis longtemps sur le bureau de Warner Bros. Comme The Flash, il a mis un temps fou à se faire. Phénomène que l'on peut expliquer en partie par l'agenda surchargé de Dwayne Johnson, acteur très demandé et omniprésent dans les salles. Il semble maintenant avoir le temps de débarquer dans le microcosme DC et se prépare comme il se doit pour être affuté au moment des prises de vue. Dwayne Johnson nous assure que le projet avance avec une photo le montrant en pleine préparation :

Les veines apparentes prouvent qu'il n'est pas là pour rigoler. Dans la description, on peut découvrir que le tournage ne commencera pas avant le printemps 2021. Une date qui devrait être tenue, même si la crise sanitaire risque de ne pas être réglée à cette période. Les productions peuvent cependant quand même se dérouler grâce à de nombreuses mesures prises pour maintenir les équipes en sécurité. Une date de sortie dans les salles n'a pas encore été évoquée mais on voit qu'un créneau est visiblement à prendre entre août 2021 (The Suicide Squad) et novembre 2022 (The Flash). Black Adam était initialement programmé pour décembre 2021 avant que le tournage ne soit décalé.