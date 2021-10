Black Adam : Dwayne Johnson est inquiétant dans le premier aperçu du film DC

Dwayne Johnson se fait une place dans l'univers DC avec "Black Adam". Un premier aperçu du film a été dévoilé lors de la DC Fandome. À défaut d'avoir une véritable bande-annonce, on a pu découvrir un extrait dans lequel la star se révèle inquiétante.

Black Adam : Dwayne Johnson devient un méchant chez DC

Projet de longue date chez DC et Warner, Black Adam avec Dwayne Johnson a mis un temps dingue avant de finalement se faire. Le superstar du cinéma d'action va donc bien se faire une place dans ce genre qu'est le film de super-héros. On a pu perdre espoir pendant un temps, en voyant l'affaire traîner plus que de raison. Les choses se sont décantées quand la tête d'affiche a pu trouver du temps dans son agenda et que le réalisateur Jaume Collet-Serra est monté à bord. La bonne nouvelle est que la date de sortie semble bien partie pour rester fixée au 27 juillet 2022.

L'arrivée de Black Adam sur grand écran est un prolongement logique maintenant que Shazam! a eu son film. Les deux personnages sont des ennemis et l'un ne va pas sans l'autre. Or ils ne se rencontreront à priori pas dans Black Adam, la réunion devrait avoir lieu plus tard. D'ici là, nous découvrirons donc le personnage incarné par Dwayne Johnson et il ne sera pas le seul à se présenter au public. Le long-métrage va également introduire la Société de Justice d'Amérique, composée d'Hawkman, Dr. Fate, Cyclone et Atom Smasher.

Un premier aperçu qui en jette

On n'en savait pas tant sur le scénario jusqu'à présent mais des premiers aperçus viennent justement de tomber à l'occasion de la DC Fandome. La vidéo (en une d'article) se déroule en plusieurs temps. D'abord, des images du tournages se mêlent à des interventions du casting. Puis Dwayne Johnson nous vend un long-métrage fou, avec des scènes d'action démentes. Enfin, on peut découvrir un extrait dans lequel on assiste à ce qui semble être la première apparition de Black Adam. Une unité de soldat invoque le personnage et l'un d'eux va le payer très cher. Pour le coup, Dwayne Johnson a l'air de camper véritablement un méchant.

Black Adam (Dwayne Johnson) - Black Adam ©Warner Bros

La sortie étant dans plusieurs mois, on va avoir le temps de revoir le film à de nombreuses reprises à l'avenir et une bande-annonce plus traditionnelle sera une meilleure occasion pour poser un premier avis sur Black Adam. Quel qu'il soit, avec Dwayne Johnson à l'affiche, il nous semble évident qu'un succès va se dessiner au box-office.