Black Adam : Dwayne Johnson s'éclate dans la bande-annonce sombre et explosive

Le très attendu "Black Adam", nouveau film de super-héros avec Dwayne Johnson dans le rôle-titre, se dévoile dans une bande-annonce rythmée et musclée. La superstar semble avoir trouvé le film parfait pour sortir l'artillerie lourde !

Un super-héros d'un nouveau genre

Il est fort, il est très fort, et il n'est pas comme les autres. Comme on l'entend dans cette bande-annonce du film de super-héros Black Adam dévoilée par Warner, le super-héros incarné par la superstar Dwayne Johnson n'est pas venu trier des lentilles. Alors qu'on lui dit que "les héros ne tuent pas les gens", il répond : "Eh bien moi je le fais". De l'action violente, mais du second degré aussi et un thème musical enthousiasmant nourrissent ces nouvelles images très séduisantes.

Black Adam ©Warner Bros.

Le synopsis est la promesse d'un spectacle qui va nous faire voyager : Près de 5000 ans après avoir été doté des pouvoirs tout puissants des dieux égyptiens – et emprisonné très rapidement après – Black Adam est libéré de sa tombe terrestre, prêt à faire régner sa forme unique de justice dans le monde moderne.

Réalisé par Jaume Collet-Serra, avec aussi à son casting Noah Centineo, Pierce Brosnan et Aldis Hodge, Black Adam a tout pour s'amuser avec la tonalité noire et plus mature que Warner et DC veulent infuser dans le DCEU. Avec ce nouveau film centré sur l'ennemi principal de Shazam, le cinéma de super-héros va ouvrir une nouvelle page de son histoire, et on a hâte de voir le résultat.