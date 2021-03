Black Adam : Dwayne Johnson s'empare de Times Square pour annoncer la date de sortie

Dwayne Johnson va devenir un super-héros dans "Black Adam", l'un des prochains projets de DC au cinéma. L'acteur nous annonce la nouvelle date de sortie du film dans une impressionnante vidéo en plein milieu de Times Square.

Black Adam : Dwayne Johnson s'invite chez DC

Après avoir lancé Shazam sur grand écran, DC va s'occuper de son adversaire, Black Adam. Ce projet de long-métrage est en développement depuis longtemps. La bonne nouvelle est que la star Dwayne Johnson n'a pas quitté le projet malgré les retards et le tournage approche même à grands pas. Le film Black Adam va se faire dans les semaines qui viennent sous la houlette de Jaume Collet-Serra, un réalisateur avec qui The Rock a déjà tourné Jungle Cruise. Ces derniers jours, l'arrivée de Pierce Brosnan au casting démontrait que les choses avançaient dans le bon sens. L'acteur que l'on a vu en James Bond va camper Doctor Fate, l'un des membres de Société de Justice d'Amérique. En plus d'introduire Black Adam, le film va présenter cette équipe de super-héros. On sait d'ailleurs que Noah Centineo va être Atom Smasher, Quintessa Swindell sera Cyclone et Aldis Hodge incarnera Hawkman.

Back Adam (Dwayne Johnson) - Black Adam ©Warner Bros.

Black Adam est un personnage assez ambivalent dans la galaxie DC. Il est autant capable d'être bon que mauvais. Ses puissants pouvoirs sont semblables à ceux de Shazam, mais l'utilisation qu'il en fait le rend assez différent. Dwayne Johnson ne devrait donc ni camper un méchant ni un personnage tout blanc. Le film s'amusera sûrement avec les travers de sa figure centrale mais sans tomber totalement dans l'origin story d'un bad guy comme l'a fait Joker.

La date de sortir révélée en plein Times Square

Un temps annoncé en décembre 2021, Black Adam a pris (encore) du retard. Nous savions qu'une sortie en 2022 était prévue, sans pour autant disposer d'une date. Dwayne Johnson vient de nous la donner avec une impressionnante vidéo au cœur de Times Square. L'acteur filme les panneaux publicitaires en train de revêtir le logo du film. Puis la date du 29 juillet 2022 fait son apparition. C'est donc ce jour que l'arrivée dans les salles américaines a été programmée par le studio. La France devrait l'accueillir à peu près à la même date selon toute vraisemblance.

La forme prise par cette annonce est à l'image de Dwayne Johnson : démesurée. Le très populaire acteur est le meilleur argument pour vendre le film au public et il faudra surveiller ses réseaux sociaux pour avoir des nouvelles de l'avancée des opérations.