Black Adam : Dwayne Johnson tease le retour de Superman dans le DCEU

Le comédien Dwayne Johnson a rejoint le DC Extended Universe (DCEU). Il incarne Black Adam dans le film éponyme de Jaume Collet-Serra, attendu le 19 octobre dans nos salles obscures. Mais l'acteur a de la suite dans les idées, et aimerait affronter Superman à l'écran.

Black Adam : Dwayne Johnson enfin dans l'univers DC

Cela faisait un moment que Dwayne Johnson voulait incarner un super-héros à l'écran. Et à choisir entre Marvel et DC, le comédien n'a eu aucune hésitation et a rejoint les yeux fermés le DCEU. Après Shazam !, la Warner a mis en chantier Black Adam. Ce personnage, qui a les mêmes pouvoirs que Shazam, est sa Némésis directe dans les comics. Présentant un personnage ambigu, un anti-héros violent, voire carrément un super-vilain, Black Adam va être le premier film centré sur un méchant du DCEU (si on met de côté les deux films Suicide Squad).

Réalisé par Jaume Collet-Serra, le film va proposer l'introduction de nouveaux personnages célèbres dans le DCEU. En plus de Black Adam, le long-métrage présentera Hawkman (Aldis Hodge), le Dr Fate (Pierce Brosnan), Atom (Noah Centineo) ou encore Cyclone (Quintessa Swindell), des héros bien connus des lecteurs de comics. Mais d'après une récente intervention de Dwayne Johnson, un certain Superman pourrait prochainement montrer le bout de son nez.

Une confrontation Superman vs Black Adam ?

À l'occasion de la journée presse de Black Adam, Dwayne Johnson a été interviewé par CinemaBlend. Le média lui a demandé si un affrontement Superman vs Black Adam était encore d'actualité. Le comédien n'est pas passé par quatre chemins et a rappelé que c'était totalement son intention. Sans préciser réellement si Superman sera dans Black Adam, l'acteur suggère que l'Homme d'Acier pourrait prochainement faire son retour dans le DCEU pour l'affronter en combat singulier :

Il y a une nouvelle ère dans l'univers DC qui est sur le point de commencer. Il fallait donc introduire un tout nouveau personnage. Ce n'est pas une suite. C'est Black Adam ! Il y a deux ans, le monde n'avait aucune idée de qui il était. Nous l'avons fait. Le film sert aussi à présenter la JSA, à introduire cette nouvelle ère de l'univers DC. Mais aussi, ce que je veux vraiment dire par "une nouvelle ère dans l'univers DC", c'est qu'il faut écouter les fans. Et faire de notre mieux pour donner aux fans ce qu'ils veulent.

Dwayne Johnson - Black Adam ©Warner Bros.

Même si Dwayne Johnson reste un peu évasif, sa citation est assez confiante concernant l'avenir du DCEU. Il semble certain que son nouveau personnage va croiser la route du plus puissant guerrier de l'univers DC. Reste cependant à savoir dans quelle direction va aller la Warner. Le studio avait, en effet, potentiellement l'intention de faire une refondation totale du DCEU. Ce qui nuirait aux plans de Dwayne Johnson.

Reste aussi à savoir si Henry Cavill accepterait de revenir dans la peau de Superman. Le comédien n'a pas repris son rôle depuis Justice League en 2017, mais est toujours officiellement le visage du kryptonien. Même pour les caméos de son personnage dans Shazam !, et dans la série Peacemaker, Henry Cavill n'était pas présent sur les plateaux. À l'heure actuelle, le comédien laisse planer le doute quant à son retour ou non dans la peau de Superman. Fort à parier qu'il attend une bonne raison de rester ou de partir.

Mais avec la déclaration de Dwayne Johnson, peut-être qu'Henry Cavill sera enclin à rester. Et qui sait ? Peut-être même que Superman va apparaître dans la scène post-générique de Black Adam. Ce serait un excellent moyen de teaser son grand retour sur le devant de la scène. Réponse le 19 octobre prochain !