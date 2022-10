Black Adam : Dwayne Johnson travaille déjà sur la suite

Le 19 octobre dernier, "Black Adam", le nouveau film du DC Extended Universe (DCEU), a débarqué dans les salles françaises. Alors que le long-métrage vient tout juste de sortir, son interprète principal Dwayne Johnson travaille déjà sur la suite.

Black Adam : le 11ème film du DCEU

Si on met de côté la Zack Snyder's Justice League, Black Adam est le 11ème film du DC Extended Universe. Réalisé par Jaume Collet-Serra (La Maison de cire, The Passenger, Instinct de survie), le long-métrage raconte les aventures de Teth Adam qui, il y a plusieurs millénaires, a reçu les mêmes pouvoirs que Shazam. Libéré de sa prison antique, Black Adam se réveille dans un monde moderne très différent de ce qu'il a connu. Un monde dans lequel il doit trouver sa place entre le bien et le mal. Le long-métrage marque la deuxième association entre Jaume Collet-Serra et Dwayne Johnson après le récent Jungle Cruise.

Black Adam (Dwayne Johnson) - Black Adam ©Warner Bros.

Même si le film a reçu des critiques majoritairement négatives, Black Adam a déjà rapporté plus de 140 millions de dollars de recettes au box-office en moins d'une semaine d'exploitation. Un démarrage qui le place, sans surprise, en tête du box-office américain (déjà 67 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end d'exploitation).

Une suite déjà d'actualité ?

Emmené par Dwayne Johnson, Black Adam permet donc d'introduire la némésis de Shazam. Cela faisait maintenant de nombreuses années que Dwayne Johnson voulait interpréter un super-héros sur grand écran. Et le choix de Black Adam n'est pas anodin. Avec ce personnage, il veut incarner un anti-héros violent et ambigu, qui cherche à s'éloigner du traitement classique des super-héros. Surtout, il veut par la suite réutiliser le personnage pour le confronter à Superman en personne.

Black Adam (Dwayne Johnson) - Black Adam ©Warner Bros.

La scène post-générique du film tease évidemment le retour de Black Adam dans le DCEU. Et l'on pourrait apparemment revoir le personnage plus vite que prévu. En effet, Dwayne Johnson a précisé sur son compte Twitter, en réponse au commentaire d'un fan, qu'il travaille d'ores et déjà sur la suite des aventures de Black Adam. La star a ainsi déclaré :

Nous travaillons sur "ce qui va suivre" au moment où j'écris ces lignes.

Restez connectés.

Pour le moment, on ne connaît pas encore l'étendue de l'implication de son personnage dans le DCEU. Mais Black Adam devrait avoir des retombées sur l'ensemble de l'univers DC puisque Dwayne Johnson veut notamment mettre en place un affrontement avec Superman. Reste maintenant à savoir si ce combat iconique va être présenté dans un éventuel Black Adam 2 ou au sein d'un autre film. Affaire à suivre donc.