Black Adam : le producteur en dit plus sur la présence de Dr Fate

Le producteur du film DC « Black Adam » donne quelques précisions sur un personnage très attendu par les fans : le Dr Fate. L'équivalent du Dr Strange chez DC Comics sera en effet dans le film « Black Adam », incarné par le grand Pierce Brosnan.

Black Adam : ce que l'on sait du film

Attendu pour le 27 juillet 2022, Black Adam sera le nouveau film de Jaume Collet-Serra (The Passenger, Night Run, Non-Stop ou encore Sans identité). Pour l'occasion, il retrouvera Dwayne Johnson, avec qui il a tourné dans le récent Jungle Cruise. L'ancienne star du catch va en effet prêter ses traits à un personnage emblématique des comics DC : Black Adam. Ce dernier est la Némésis de Shazam. Possédant les mêmes pouvoirs que le héros campé par Zachary Levi, ce puissant antagoniste est créé en 1945 par Otto Binder et C.C. Beck. Comme Shazam, Black Adam reçoit lui aussi les pouvoirs de six dieux égyptiens ancestraux, lui donnant une puissance pratiquement équivalente à celle de Superman.

Black Adam (Dwayne Johnson) - Black Adam ©Warner Bros

Alors que Shazam! est sorti en 2019 et a rapporté plus de 356 millions de dollars de recettes au box-office, DC et Warner ont décidé de lancer son pire ennemi sur les écrans : Black Adam. Lors de la DC FanDome, les deux studios ont d'ailleurs partagé le tout premier aperçu du film de Jaume Collet-Serra.

Le Dr Fate sera de la partie

En plus du puissant antagoniste de Shazam, Black Adam va également présenter un autre personnage culte des comics : le Dr Fate. Créé en 1940 par Gardner Fox et Howard Sherman, ce puissant sorcier, équivalent de Dr Strange chez DC Comics, va faire une entrée fracassante dans le film de Jaume Collet-Serra. Dr Fate a la capacité de voir l'avenir et le destin de toutes les personnes qu'il croise. Mais il est dans l'incapacité de connaître le sien. Il devient petit à petit complètement fou à cause de ses pouvoirs toujours plus difficiles à contrôler. Il est également insensible à la magie et peut se déplacer en volant. Dr Fate est pratiquement immortel. Il peut également discuter avec Nabu, un puissant mage de l’Égypte antique, et peut créer des êtres vivants. Presque omniscient, il connaît quasiment tout le multivers, et peut avoir un contrôle sur le temps, l'espace et la matière.

Dr Fate ©DC Comics

Ainsi, Dr Fate sera dans Black Adam. Et pour incarner le puissant magicien, Warner Bros a décidé d'engager un ex James Bond en la personne de Pierce Brosnan. Récemment, Hiram Garcia, l'un des producteurs de Black Adam, a lâché quelques informations sur Dr Fate :

Le Dr Fate est un personnage si spécial et il est, avec Hawkman, le personnage le plus ancien dans un univers comme celui-ci. Ils existent depuis très longtemps. Ils ont tous les deux des histoires fascinantes. Pierce a pu exploiter cet héritage, cet équilibre qui vient avec des millénaires de sagesse en tant que Dr Fate. Et pendant le tournage, il apportait énormément au reste de la distribution.

Dr Fate (Pierce Brosnan) ©AlloCiné

Il faut dire que Dr Fate est un personnage très ambitieux à adapter sur grand écran. En plus de ce dernier et de Black Adam lui-même, le film va également présenter la première apparition de Hawkman, incarné par Aldis Hodge dans le DC Extended Universe (DCEU).

En attendant de retrouver Pierce Brosnan et Dwayne Johnson dans le film de Jaume Collet-Serra, on vous laisse avec ces quelques images :