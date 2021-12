Black Adam : un combat épique contre Superman ? Dwayne Johnson est confiant

Le comédien Dwayne Johnson est absolument convaincu que son personnage, Black Adam, affrontera le puissant Superman dans un futur projet du DC Extended Universe (DCEU). Mais il ne sait pas exactement qui sera l'interprète de l'homme d'acier.

Black Adam : un rôle cher à Dwayne Johnson

Le film centré sur Black Adam, l'ennemi de Shazam réalisé par Jaume Collet-Serra est attendu le 27 juillet 2022 dans les salles obscures. C'est Dwayne Johnson qui prête ses traits à cet anti-héros ambigu. Le long-métrage présentera d'autres personnages iconiques de l'univers DC comme Hawkman, campé par Aldis Hodge et le Dr Fate, incarné par Pierce Brosnan. Il s'agit d'un projet auquel Dwayne Johnson, grand fan du personnage et plus largement de l'univers DC, tient beaucoup.

Dwayne Johnson veut sa tape avec Superman

Un nom revient régulièrement pour affronter Black Adam. Et contre toute attente, il ne s'agit pas de Shazam. Dwayne Johnson voit plus grand et veut tout simplement affronter Superman. Les deux personnages se sont régulièrement confrontés dans les comics, aboutissant généralement à une victoire de l'homme d'acier. Lors d'une récente interview avec Total Film, Dwayne Johnson s'est montré absolument convaincu que son personnage se battra à un moment donné contre Superman. Le comédien a cependant précisé qu'il ne sait pas qui pourrait être l'acteur dans les habits du kryptonien. Suggérant ainsi, que, peut-être, il ne s'agira plus d'Henry Cavill, l'actuel Superman :

Assurons-nous de respecter la tradition et la mythologie, mais ne soyons pas menottés de manière créative. Nous pouvons tout faire tout en suivant les désirs du public. Donc pour moi, il y a une bataille qui va se dérouler un jour, entre Black Adam et Superman. Je ne sais pas quel Superman ce sera, et je ne sais pas qui va le jouer. Mais je n'ai pas besoin de le savoir maintenant. C'est ce que veulent les fans.

Black Adam (Dwayne Johnson) - Black Adam ©Waner Bros Studios / DC Studios

Pour le moment, un tel fight n'est pas encore prévu. DC et Warner ne savent d'ailleurs pas trop quoi faire de Superman. Henry Cavill hésite régulièrement à rester sous la cape du justicier, et aucun projet concernant Superman n'est pour le moment dans les cartons de la firme. Pour autant, le DCEU continue de s'étendre, avec, par exemple les projets : The Flash (2 novembre 2022), Aquaman and the Lost Kingdom (14 décembre 2022), Shazam : Fury of the Gods (2 juin 2023) et donc Black Adam (27 juillet 2022).

On vous laisse avec ces superbes clichés pris pendant le tournage du film de Jaume Collet-Serra :