Black Adam : un James Bond rejoint Dwayne Johnson dans le rôle de Doctor Fate

Alors que la production de "Black Adam" va très bientôt commencer, Dwayne Johnson a annoncé que Pierce Brosnan rejoignait la distribution dans le rôle de Doctor Fate.

Black Adam : Dwayne Johnson est cape

Dwayne Johnson est le roi du film d'action depuis quelques années. Skyscraper, San Andreas, Rampage hors de contrôle,... l'ancien champion de catch ne manque jamais une occasion de faire parler son imposante musculature. Il a également eu la chance d'intégrer la franchise Fast & Furious depuis le cinquième épisode avec, honneur suprême, son propre spin-off à la clé aux côtés de Jason Statham avec Hobbs & Shaw. Malgré cette avalanche de testostérone, il n'a jamais joué officiellement les super-héros. Ce sera néanmoins bientôt le cas avec Black Adam, anti-héros échappé de l'écurie DC.

Black Adam ©DC Entertainment

Black Adam est l'ennemi de Shazam. Les deux sont pourvus des mêmes pouvoirs mais là où le deuxième s'en sert pour faire le bien, le premier les utilise plutôt pour son épanouissement personnel un tant soit peu tourné vers le mal. Le Yin répond au Yang, et Black Adam devait même au départ apparaître dès le film Shazam! sorti en 2019 avec Zachary Levi sous les collants du héros. Finalement, il a été décidé de lui offrir son propre film avec Jaume Collet-Serra à la réalisation. Le metteur en scène et Johnson ont d'ailleurs déjà travaillé ensemble sur Jungle Cruise. À quelques semaines du début du tournage, nous apprenons qu'un ancien James Bond va intégrer le casting dans un rôle important.



"Mon nom est Fate, Doctor Fate."

Le scénario de Black Adam va en effet lancer au cinéma une autre équipe de super-héros : la Société de Justice d'Amérique. Dans cette escouade composée de justiciers légendaires, Noah Centineo sera Atom Smasher, Quintessa Swindell campera Cyclone et Aldis Hodge prêtera ses traits à Hawkman. Il ne restait plus qu'à connaître celui qui se glisserait sous le casque télépathique de Doctor Fate. C'est chose Fate, puisque Dwayne Johnson lui-même a annoncé sur ses réseaux sociaux que Pierce Brosnan avait été choisi.

Cette apparition dans Black Adam sera également la première incursion dans le monde des super-héros pour l'acteur irlandais connu pour avoir incarné James Bond dans les années 90 et 2000. Il devrait ici se retrouver avec des pouvoirs bien au-delà du "simple" permis de tuer.

Les pouvoirs d'un dieu ?

Doctor Fate est en effet un des ses personnages qui possède une puissance incommensurable. Il a tout d'abord le pouvoir d'apprendre le destin de toutes les personnes qu'il voit, même s'il ne peut découvrir le sien. De ce fait, il possède une somme de connaissances quasiment infinie. Fate peut également voler et est invulnérable à la magie. Il a de plus le pouvoir de rentrer en contact avec Nabu, un mage égyptien, ce qui lui donne accès à de nombreux sorts puissants.

Doctor Fate ©DC Comics

Si tout ça n'est pas suffisant, il est également immortel, peut donner vie aux dieux et absorber les pouvoirs de ses ennemis pour s'en servir. Le personnage créé en 1940 peut aussi contrôler le temps, l'espace, la matière, la réalité et l'antimatière. Cerise sur la cape, il peut se multiplier, prendre l'apparence de n'importe qui, mais aussi voyager dans le temps et les dimensions. Quand on lit cette description, on comprend mal qu'il ne soit pas plus souvent cité dans la discussion du super-héros le plus puissant jamais créé. À voir si le Doctor Fate version Pierce Brosnan sera vraiment pourvu de cette liste non-exhaustive de pouvoirs.

Black Adam n'a pas de date officielle de sortie pour l'instant, mais devrait pointer le bout de son nez en 2022.