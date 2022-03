Black Crab sur Netflix : un thriller apocalyptique glaçant avec Noomi Rapace

Dans "Black Crab", Noomi Rapace parcourt sur des patins un lac gelé dans l'espoir de retrouver sa fille au milieu d'une guerre. Un thriller efficace et particulièrement prenant à découvrir sur Netflix.

Black Crab c'est quoi ?

Black Crab est un film suédois réalisé par Adam Berg. Il se déroule en plein conflit, potentiellement mondial. En effet, le long-métrage reste volontairement évasif sur les deux camps qui s'opposent. Et ce qu'il passe hors de ce pays d'Europe du Nord (la Suède, bien que jamais nommée) où se situe l'intrigue. On comprend qu'il y a deux groupes qui se battent dans une guerre qui dure depuis trop d'années. Pour faire basculer définitivement la guerre, six soldats sont envoyés pour une mission suicide.

Edh (Noomi Rapace) - Black Crab ©Netflix

En effet, pour la première fois depuis 37 ans, l'archipel de Suède est entièrement gelé. Si les véhicules restent trop lourds pour traverser la mer, les soldats peuvent se déplacer sur des patins et passer ainsi derrière les lignes ennemies. Ils devront alors transporter deux capsules jusqu'à une base de recherche. Un parcours dangereux de cent milles nautiques auquel tout le monde ne survivra pas, mais qui décidera de l'avenir du monde.

Un thriller beau et glaçant

La force première de Black Crab est de mettre en scène, non pas des soldats de métier, mais des personnages qui avaient une vie avant la guerre, et n'ont pas eu d'autres choix que de s'engager quand le conflit a commencé. C'est ce que l'on comprend avec Edh, l'héroïne interprétée par Noomi Rapace. Par des flashbacks, on verra qu'avant de porter les armes elle était une femme comme une autre qui tentait de survivre avec sa fille. Dès lors Black Crab résonne malheureusement et bien malgré lui avec la situation en Ukraine, qui a vu tous les hommes aptes être mobilisés pour défendre leur pays.

Dans le cas d'Edh, sa motivation viendra d'un maigre espoir de retrouver sa fille. Tout en donnant le minimum d'informations sur elle, le film provoque une empathie immédiate, bien aidée par Noomi Rapace toujours aussi juste.

Enfin, Black Crab bénéficie d'une mise en scène tendue et maîtrisée dans une ambiance froide et originale. Adam Berg parvient à proposer plusieurs plans d'une grande beauté en filmant dans l'obscurité ce petit groupe sur la glace. Le travail fait sur la lumière (notamment avec des explosions au loin) est d'ailleurs une grande qualité du film. On pense alors parfois à certains plans de Sicario, ou à l'ambiance des Fils de l'Homme.

Black Crab est actuellement disponible sur Netflix.