Black Lives Matter : le discours poignant de John Boyega (Star Wars)

La dernière fois que John Boyega a fait l'actualité, ce fut pour une sombre histoire de scénario égaré du dernier "Star Wars"... Si on a pu le taxer d'étourdi à cette occasion, c'est sa personnalité de militant et de défenseur de l'égalité qu'on a découverte, à l'occasion d'une prise de parole lors d'une manifestation à Londres en hommage à George Floyd, et en soutien à la lutte contre le racisme et les discriminations. L'acteur, très ému, a délivré un discours très puissant et inspirant.

Depuis le 25 mai 2020, date du meurtre de l'Afro-américain George Floyd par le policier blanc Derek Chauvin à Minneapolis, l'onde de choc est devenue mondiale et les rassemblements se poursuivent tout autour de la planète pour dénoncer ce meurtre et plus largement le racisme systémique qui oppresse et tue partout. Dans un grand élan de contestation, anonymes et personnalités se retrouvent autour du slogan #BlackLivesMatter" et "I can't breathe" - "Je ne peux pas respirer" en VF - un terrible cri se référant à la mort par asphyxie de George Floyd. Les figures du cinéma ne sont pas en reste, et c'est tout récemment l'acteur John Boyega qui s'est exprimé publiquement, présent lors d'une grande manifestation à Londres le mercredi 3 juin.

John Boyega délivre un discours très puissant

Très ému, alternativement en colère puis en larmes, l'acteur britannico-nigérian de 28 ans, très célèbre pour sa participation notamment à la dernière trilogie Star Wars, a crié au mégaphone sa tristesse et sa colère, et l'urgence d'une prise de conscience définitive. Un discours poignant et puissant pour les centaines de manifestants présents, et pour le monde entier.

Vous devez comprendre combien c'est douloureux (...) Je vous parle du plus profond de mon coeur, je ne sais pas si j'aurais encore une carrière après tout ça, mais tant pis !

Sa voix tremble d'émotion quand John Boyega appelle à manifester pacifiquement, et quand il explique que :

Les vies noires ont toujours compté. Nous avons toujours été importants. Nous avons toujours voulu dire quelque chose. Nous avons toujours réussi malgré tout. Et c'est maintenant le moment. Je n'attends plus.

Une prise de position qui donne du courage et de l'espoir, et qui a été saluée par l'ensemble de sa profession, dont l'acteur Mark Hamill. L'éternel Luke Skywalker s'est en effet fendu d'un tweet où il se dit très fier de son jeune partenaire de la dernière trilogie Star Wars.