Black Panther 2 : des nouvelles de Letitia Wright après sa blessure

Le tournage de "Black Panther: Wakanda Forever" a été marqué par une petite frayeur avec la blessure de Letitia Wright (Shuri) en août dernier. Angela Bassett donne des nouvelles rassurantes sur la jeune actrice.

Black Panther, moment historique du MCU

Black Panther a été un tournant pour le MCU (Marvel Cinematic Universe). Le film mettant pour la première fois au premier plan un super-héros noir - on rappelle que Blade ne faisait pas encore partie du MCU. On y découvrait ainsi le prince T'Challa et son royaume du Wakanda. Le long-métrage a été un énorme succès avec plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial pour un budget de 200 millions.

T'Challa (Chadwick Boseman) - Black Panther ©Marvel

Sans surprise Marvel a souhaité faire Black Panther 2. Mais un terrible événement est survenu. En effet, l'interprète de T'Challa, Chadwick Boseman, est décédé des suites d'un cancer le 28 août 2020. Pendant quatre ans il lutta contre la maladie tout en assurant les tournages. Il finit par être emporté à l'âge de 43 ans. Marvel lui a évidemment rendu hommage depuis, et l'émotion devrait être forte dans Black Panther: Wakanda Forever. Le studio n'a pas souhaité remplacer l'acteur. À la place, la sœur de T'Challa, Shuri, interprétée par Letitia Wright, devrait prendre sa relève.

Plus de peur que de mal pour Letitia Wright

Le 25 août dernier, la comédienne Letitia Wright a eu une grosse frayeur. Elle s'est en effet blessée sur le tournage de Black Panther: Wakanda Forever et a dû être hospitalisée. Le genre de nouvelle toujours inquiétante, surtout pour ce genre de grosses productions qui sont particulièrement exigeantes physiquement. Heureusement, rien de trop grave à signaler puisqu'elle a pu quitter l'hôpital le jour-même.

Le tournage a donc pu se poursuivre en attendant le retour de l'actrice. Cette dernière ne devrait d'ailleurs pas tarder à retrouver le chemin des plateaux à en croire la récente déclaration d'Angela Bassett auprès du média américain ET :

Elle a fait une petite chute, mais ce n'est pas trop grave... Vous savez, c'est le genre d'événement qui vous secoue, et elle est une toute petite chose. Mais elle va bien et est prête à partir.

Black Panther: Wakanda Forever est toujours prévu pour le 6 juillet 2022 dans les salles.