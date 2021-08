Black Panther 2 : deux personnages de retour sur des photos de tournage

Le tournage de "Black Panther : Wakanda Forever" a commencé et des photos volées sur le plateau permettent de voir le nouveau look de deux personnages et possiblement d'en apprendre plus sur une connexion avec une prochaine série Marvel.

Une suite différente de ce qui était prévu

Black Panther : Wakanda Forever était attendu, de base, parce qu'il faisait suite à un immense carton de Marvel. Le précédent film a cumulé 1.3 milliard de dollars au box-office, en plus d'être le premier projet entier dédié à un super-héros de couleur. Chose qui n'était pas d'une évidence folle à l'époque et le studio joue maintenant la carte de la diversité. Un inévitable second opus n'a pas tardé à être dans les tuyaux mais l'affaire a pris une tournure toute particulière avec le décès de Chadwick Boseman.

Comment continuer sans sa star principale ? C'est ce défi qui doit être relevé par Ryan Coogler, toujours impliqué au scénario et derrière la caméra. Si l'histoire reste secrète pour le moment, nous sommes assurés que le personnage ne sera pas remplacé ou recasté. Ces bons choix n'empêcheront cependant pas de rendre hommage à l'acteur disparu trop tôt des suites d'un cancer. Ce rôle a été si bien reçu par le public qu'on attend de voir comment Black Panther : Wakanda Forever va se débrouiller pour gérer cette transition.

Black Panther ©Marvel Studios

Black Panther 2 se dévoile dans des photos de tournage

Le film est prévu dans nos salles le 6 juillet 2022. Afin d'être prêt dans les temps, le tournage a déjà débuté depuis quelques jours. Et comme très souvent quand une production se déroule en extérieur, des photos ont fait leur apparition sur le net. On peut ainsi découvrir des clichés sur lesquels figurent Danai Gurira et Letitia Wright, les interprètes d'Okoye et Shuri. Il se dit même, parmi les nombreuses théories, que cette seconde pourrait prendre la relève de T’Challa. On n'en saura pas plus aujourd'hui mais on retiendra des photos le nouveau look des deux femmes.

L'autre information à retenir est que l'équipe a posé ses caméras au Massachusetts Institute of Technology. C'est très probablement à cet endroit que les deux personnages visibles ici vont aller à la rencontre de la jeune Riri Williams. Dominique Thorne, son interprète, a été confirmée au casting, laissant entendre que le film sera connecté avec la série IronHeart prévue sur Disney+.

On a aussi pu apprendre dernièrement que Letitia Wright s'était blessée durant les prises de vue. L'accident s'est déroulé alors qu'elle tournait une scène de combat. Rien de très grave à l'arrivée, le studio se veut rassurant sur son état malgré une hospitalisation et sa blessure ne devrait avoir aucun impact significatif sur le calendrier.