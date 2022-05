Black Panther 2 devrait émouvoir les fans

La comédienne Danai Gurira, qui incarne Okoye dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), a donné quelques précisions concernant « Black Panther : Wakanda Forever ». Elle promet que cette suite sera émotionnellement très forte.

Black Panther : un premier opus qui a fait sensation

Après avoir été brièvement introduit dans Captain America : Civil War, la Panthère Noire est revenue dans son propre film en 2018. Réalisé par Ryan Coogler, Black Panther raconte les aventures de T’Challa, le roi du Wakanda, incarné par Chadwick Boseman, qui est également connu pour être le justicier Black Panther. Également emmené par Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Martin Freeman, Forest Whitaker ou encore Andy Serkis, Black Panther rencontre un succès monstre.

Le long-métrage est nommé à 7 reprises aux Oscars et remporte trois statuettes : Meilleurs décors, Meilleurs costumes et Meilleure musique pour Ludwig Göransson. Côté box-office, le film est un triomphe, avec plus de 1,3 milliard de dollars de recettes à travers le monde.

T'Challa (Chadwick Boseman) - Black Panther ©Marvel Studios

Forcément, Marvel Studios a rapidement officialisé le lancement d’une suite. Black Panther : Wakanda Forever verra le retour du tout le casting originel, à part, malheureusement, Chadwick Boseman, qui est décédé le 28 août 2020 des suites d’un cancer du colon à seulement 43 ans. Marvel Studios a promis que le personnage ne sera pas recasté, et que Chadwick Boseman ne sera pas ramené numériquement. Tout porte à croire que Marvel Studios va donc tuer le personnage de T’Challa, et que Shuri (Letitia Wright) sera la nouvelle Black Panther.

Une suite qui sera pleine d’émotions

Attendu le 9 novembre prochain, Black Panther : Wakanda Forever est toujours réalisé par Ryan Coogler. À l’heure actuelle, on ne sait pas grand-chose de cette suite. Il se murmure cependant que Namor pourrait être le grand méchant de ce deuxième opus, et que le roi d’Atlantis pourrait être campé par Tenoch Huerta.

Okoye (Danai Gurira) - Black Panther ©Marvel Studios

Lors du récent Met Gala 2022, la comédienne Danai Gurira a lâché quelques mots à propos de Wakanda Forever. Elle promet que cette suite sera un récit déchirant auquel le public s’identifiera facilement. La comédienne souligne également l’engagement de chacun pour honorer l’héritage de Chadwick Boseman :

Ça raconte une histoire très déchirante. Et c'est tout ce que je peux dire ! Nous espérons… qu'il résonnera pour tout le monde comme il l’a fait pour nous. C’est à propos de Chadwick. C'est une effusion d’amour et d’honneur.

Quelques autres détails concernant Wakanda Forever ont déjà été confirmés. On sait notamment que Riri Williams, qui sera incarnée par Dominique Thorne, sera dans le long-métrage. Elle devrait permettre au MCU d’introduire Ironheart en attendant la future série Disney éponyme.