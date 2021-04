Black Panther 2 : les fans lancent une pétition pour l'après-Chadwick Boseman

La disparition prématurée de Chadwick Boseman en 2020 a attristé les fans de Marvel. Alors que "Black Panther 2" reste l'un des projets du studio, comment envisager la suite sans sa tête d'affiche ? Une pétition vient d'émerger pour que T'Challa reste dans le MCU.

Black Panther : quelle suite sans Chadwick Boseman ?

Avec 1.3 milliard de dollars remportés au box-office mondial, Black Panther est l'un des plus grands succès commerciaux du MCU. Une performance qui, symboliquement, veut dire beaucoup. Car Marvel a enfin introduit son premier super-héros de couleur. Le film a d'ailleurs été salué pour ça et garde une énorme cote auprès des fans. Le Wakanda va rouvrir ses portes dans une suite toujours réalisée par Ryan Coogler. Mais il faudra cette fois se passer de Chadwick Boseman. Sa disparition le 28 août 2020 a causé un profond chagrin à Hollywood. On n'a évidemment pas attendu qu'il tourne chez Marvel pour savoir qu'il avait du talent. Ce rôle a néanmoins bien aidé pour l'amener à obtenir une reconnaissance plus ample du public.

Son incontournable absence va forcer le MCU à trouver la parade pour continuer à développer ce versant sans lui. Black Panther 2 va bien se faire malgré tout, avec une phase de réécriture permettant de trouver des nouveaux enjeux. Une tâche à laquelle s'attelle activement Ryan Coogler afin que le film sorte le 6 juillet 2022. Le boss des studios Marvel, Kevin Feige, a déjà annoncé aux fans que Chadwick Boseman n'allait pas être recréé numériquement, ni que le rôle serait recasté.

T'Challa (Chadwick Boseman) - Black Panther ©Marvel Studios

Une pétition demande le retour de T'Challa

Certains fans pensent pourtant que T'Challa doit continuer d'exister dans le MCU. Une pétition vient d'être lancée sur Change.org pour encourager le studio à aller dans ce sens. À l'heure où l'on écrit ces lignes, elle n'a recueilli que 4057 signatures. Une mobilisation trop peu importante pour faire bouger quoi que ce soit dans le processus créatif. L'argumentaire fourni n'est pas si inintéressant et ne plaide pas exactement pour un recasting. L'idée avancée est celle d'une succession :

#RecastTChalla n'est pas un appel pour remplacer Chadwick Boseman (personne ne pourra jamais faire cela). On ne demande pas non plus un remplacement immédiat. Ni à empêcher que d'autres personnages prennent le relais de Black Panther, comme Shuri ou n'importe qui d'autre. Cette pétition demande simplement de continuer la représentation de T'Challa dans le MCU.

L'hypothèse Shuri (Letitia Wright) n'a pas attendu cette pétition pour être discutée et elle reste une solution crédible. Toujours d'après Kevin Feige, Black Panther 2 explorera d'autres recoins du Wakanda. On attend des informations plus concrètes pour comprendre la direction empruntée. Bien que sans Chadwick Boseman, arpenter ce royaume n'aura plus la même saveur.