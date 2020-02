Black Panther : Kendrick Lamar et The Weeknd accusés de plagiat pour leur chanson

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Les rappeurs Kendrick Lamar et The Weeknd, qui avaient signé la bande originale de « Black Panther », viennent d’être accusés de plagiat sur la chanson « Pray for Me » par un groupe connu sous le nom de Yeasayer.

En 2018 Marvel Studios a frappé fort avec Black Panther. Un film très apprécié par les fans qui a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars au box-office. Un succès monstrueux pour le réalisateur Ryan Coogler, qui a choisit une bande originale dominée par le rap et le hip-hop. Ce sont notamment les rappeurs Kendrick Lamar et The Weeknd qui ont signé la musique du film. Sauf que ces derniers viennent d’être accusés de plagiat.

Pray for them

Une action en justice a été intentée devant un tribunal fédéral contre Kendrick Lamar et The Weeknd pour violation de droits d’auteur. Cette accusation vient d’un groupe qui se fait appeler Yeasayer. Ce groupe prétend que les deux géants du rap ont repris des paroles de leur chanson Sunrise, issue de l’album All Hour Cymbals, sorti en 2007. Selon leurs revendications, Kendrick Lamar et The Weeknd auraient utilisé des performances vocales du groupe pour la chanson Pray for Me. Un tube planétaire qui accompagnait notamment le générique de fin de Black Panther.

Yeasayer affirme que la chanson Pray for Me utilise huit fois leurs paroles de Sunrise. Des modifications auraient été utilisées pour masquer la ressemblance. Le groupe réclame des dommages et intérêts encore non spécifiés à l’encontre des deux rappeurs. Il demande également une injonction pour stopper les ventes de la chanson. Kendrick Lamar et The Weeknd n’ont pas encore réagi.

Les plus mélomanes d’entre vous arriveront peut-être à déceler les points communs entre les deux singles. En tendant l’oreille, il est effectivement possible de voir une certaine ressemblance entre Sunrise et la partie chantée par The Weeknd. Mais cela reste difficile. De toute façon, la justice tranchera quant à savoir s’il y a eu plagiat ou non.

Ce qui n’empêchera pas Black Panther 2 de poursuivre son développement. Ryan Coogler sera de retour derrière la caméra pour mettre en scène les nouvelles aventures de T’Challa, interprété par Chadwick Boseman. Le film est attendu le 4 mai 2022. Sans pour autant avoir une confirmation officielle, Kendrick Lamar devait revenir s’occuper de la musique de cette suite. Mais cette affaire risque sans doute d’entacher ses relations avec Marvel Studios.

Pour vous faire une idée, vous pouvez écouter les deux titres ci-dessous :