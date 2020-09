Black Panther : TF1 annonce la diffusion du film

La disparition de Chadwick Boseman nous rappelle à quel point il excellait dans "Black Panther". Pour honorer sa mémoire et se souvenir de l'acteur qu'il était, TF1 vient d'annoncer que le film du Marvel Cinematic Universe allait être diffusé plus tard durant le mois de septembre.

Chadwick Boseman s'en est allé

Chadwick Boseman n'est plus. Vaincu par un cancer du côlon, l'acteur laisse des fans orphelins de son talent, alors qu'il n'avait que 43 ans. Il nous reste ses quelques rôles majeurs, dont le plus important - ou du moins le plus connu - est celui qu'il a tenu dans Black Panther. Marvel a cru en lui pour être le premier super-héros principal de couleur de son Marvel Cinematic Universe. Le film fait un carton au box-office avec 1,3 milliard de dollars. Le succès est tel qu'il se fraie un chemin jusqu'aux Oscars, dans la catégorie Meilleur Film. Une situation totalement inédite pour un long-métrage du genre.

Black Panther se déroule après les événements de Captain America : Civil War. T’Challa revient parmi les siens, au Wakanda. Cette nation africaine a l'avantage d'être très développée technologiquement par rapport aux autres peuples. Son père, décédé, lui laisse le trône libre. Il va devoir assumer sa place de roi mais son cousin Killmonger (Michael B. Jordan) se dresse sur sa route. T’Challa ne veut pas emboîter le pas de ses aînés et souhaite que le Wakanda ne soit plus isolé du reste du monde.

Marvel change sa formule par rapport à ses précédents blockbusters en insérant dans le film une dimension politique et engagée. C'est l'une des raisons qui explique la réussite populaire de Black Panther et l'amour qu'exprime le public à l'encontre de Chadwick Boseman - une personnalité engagée dans la cause des afro-américains.

TF1 va diffuser Black Panther

Les hommages se sont multipliés depuis la perte de Chadwick Boseman. TF1 va le faire à sa manière en diffusant le film Black Panther très prochainement. La chaîne a annoncé que la programmation est prévue pour le 20 septembre, à 21h05. La case cinéma populaire du dimanche soir va être prise par ce film Marvel. On se doute que l'événement risque de faire de grosses audiences même si Black Panther date de 2018 et que du monde l'a déjà vu depuis le temps. L'avantage pour TF1 est qu'aucune plateforme ne peut proposer le film - Disney+ ne peut pas le mettre à la disposition de ses abonnés chez nous à cause de la chronologie des médias. Soyez au rendez-vous à la mi-septembre si vous souhaitez (re)voir Chadwick Boseman en action dans ce morceau de la phase 3 du MCU.