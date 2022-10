Black Panther Wakanda Forever : une nouvelle bande-annonce épique

Marvel a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "Black Panther: Wakanda Forever". On y voit, au milieu d'un grand spectacle visuel, le méchant Namor, Ironheart, et surtout la nouvelle incarnation de Black Panther.

Wakanda Forever, le troisième Marvel de 2022

Après Doctor Strange in the Multiverse of Madness (4 mai) et Thor: Love and Thunder (13 juillet), Black Panther: Wakanda Forever sera le troisième long-métrage du Marvel Cinematic Universe (MCU) à sortir sur les écrans en 2022. Un film évidemment très attendu pour les fans. De manière générale, il y a toujours un engouement autour des productions Marvel. Mais celui-ci, le 30e film du MCU, devrait avoir une saveur particulière. Le public repensera forcément à Chadwick Boseman, l'interprète du roi T'Challa, alia Black Panther, qui est décédé le 28 août 2020 des suites d'un cancer du côlon. L'acteur n'avait pas révélé sa maladie officiellement et l'annonce de son décès en aura surpris plus d'un.

Black Panther: Wakanda Forever ©Marvel

Concernant le personnage de Black Panther, Marvel n'a pas tenu à remplacer l'acteur. À la place, le scénario de Wakanda Forever, toujours dirigé par Ryan Coogler, a été retravaillé. Ainsi, le film se déroulera après la mort de T'Challa. Le Wakanda sera en deuil, mais un nouveau héros se révélera alors.

La relève de Black Panther est là

Une nouvelle bande-annonce (en une d'article) de Black Panther: Wakanda Forever vient d'être dévoilée. Voilà un moment qu'on se doute que le successeur de T'Challa sera sa sœur Shuri (Letitia Wright). Ce n'est pas totalement officiel avec ces images (et le poster en fin d'article) mais très fortement induit. À commencer par cette phrases qu'on peut entendre en voix off : "Seules les personnes brisées peuvent faire de grands leaders". Jusqu'au dernier plan qui montre clairement que le costume de Black Panther est porté par une femme. À moins d'un retournement de situation totalement inattendu, Shuri sera donc chargée de prendre la suite de son frère.

Shuri (Letitia Wright) Black Panther: Wakanda Forever ©Marvel

Et elle aura beaucoup de choses à faire puisque de nouveaux ennemis se dévoilent également dans cette vidéo. Des ennemis venus des profondeurs aquatiques et menés par Namor (Tenoch Huera). Enfin, on notera les quelques plans de Riri Williams (Dominique Thorne) avec son armure d'Ironheart.

Black Panther: Wakanda Forever sortira, sauf changement, dans les salles françaises le 9 novembre 2022.