Black Phone : de quel serial killer s'inspire le tueur joué par Ethan Hawke ?

Dans "Black Phone", Ethan Hawke incarne un psychopathe terrifiant qui kidnappe des adolescents. Un ravisseur inspiré de John Wayne Gacy, surnommé le "clown tueur".

Black Phone : Ethan Hawke dans la peau d'un kidnappeur terrifiant

Sorti en 2022, Black Phone marque le retour de Scott Derrickson (Doctor Strange) au thriller horrifique, son genre de prédilection, après L'Exorcisme d'Emily Rose, Sinister ou encore Délivre-nous du mal. Basé sur la nouvelle éponyme de Joe Hill, le film débute dans une petite ville du Colorado, à la fin des années 1970.

Une commune où les enlèvements d'adolescents se multiplient, et où le jeune Finney (Mason Thames) subit quotidiennement la violence et le harcèlement au collège. Un jour, le garçon se fait kidnapper par un homme (Ethan Hawke) qui l'embarque dans sa camionnette. Enfermé dans la cave de son ravisseur, Finney découvre un mystérieux téléphone accroché au mur, dont les fils ont été arrachés. L'objet permet à l'adolescent de communiquer avec les précédentes victimes de son bourreau, qui vont l'aider à survivre.

Le Ravisseur (Ethan Hawke) - Black Phone ©Universal Pictures

Scott Derrickson a apporté une dimension personnelle à ce projet, qui repose sur une atmosphère poisseuse et sur la performance terrifiante d'Ethan Hawke en boogeyman. Conquis par l'histoire de Joe Hill, le cinéaste décide de la raconter en y insufflant "l'ambiance ultra morbide" dans laquelle il a grandi, comme il le confie dans le dossier de presse :

Je vivais à Denver à la fin des années 70, dans un quartier difficile avec un maximum d’insécurité, de violence et d’abus en tous genres. J’étais, qui plus est, le garçon le plus jeune parmi tous ces jeunes à la dérive. C’était aussi l’époque où Ted Bundy était passé par chez nous en tuant plus d’une fois. (...) J’ai même été confronté au meurtre de la mère d’un ami qui vivait près de chez nous. Je vivais vraiment dans une ambiance ultra morbide, sans compter les abus de violences à l’encontre de nombreux jeunes par leurs parents. C’était vraiment une période noire de mon existence. La peur était en moi et dans ma famille.

Un tueur inspiré de John Wayne Gacy

De son côté, Joe Hill a construit le personnage du Ravisseur en s'inspirant de John Wayne Gacy. Surnommé le "clown tueur", cet Américain a été reconnu coupable d'avoir torturé, violé et tué 33 victimes. Marié et père de deux enfants, il devient gérant d'un magasin de vêtements, puis directeur de trois restaurants KFC dans les années 1960. En tant que bénévole, il devient "Pogo le clown" et participe à des animations d'anniversaire pour des enfants hospitalisés à Las Vegas.

Le Ravisseur (Ethan Hawke) - Black Phone ©Universal Pictures

En 1968, il est condamné à dix ans de prison pour sodomie, après avoir été accusé de tentatives de viols sur plusieurs de ses employés adolescents. Libéré au bout de 18 mois d'incarcération et quitté par sa première épouse, il retourne s'installer à Chicago chez sa mère. Après s'être remarié en 1972, il fonde une société de construction. La même année, il commet son premier meurtre.

John Wayne Gacy est arrêté par la police de Chicago dans sa voiture le 21 décembre 1978. Au cours des enquêtes, 26 cadavres de ses victimes sont retrouvés sous sa demeure de Chicago, les voisins se plaignant des odeurs émanant de son sous-sol. Il est condamné à la peine capitale et est exécuté le 10 mai 1994, à l'âge de 52 ans. Comme son père Stephen King l'a fait avec Ça et le personnage de Pennywise, Joe Hill se base donc en partie sur le "clown tueur" pour créer le Ravisseur de Black Phone.