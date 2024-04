Ce film d'horreur est l'un des meilleurs sur Netflix et il quitte bientôt la plateforme

Si vous êtes amateurs de cinéma horrifique, il vous reste moins d'une semaine pour rattraper un des meilleurs films d'horreur récents sur Netflix : Black Phone de Scott Derrickson avec Ethan Hawke. Une plongée étouffante dans un cauchemar d'un kidnapping d'enfant.

Black Phone : Scott Derrickson revient à l'horreur

En seulement deux films, le réalisateur américain Scott Derrickson s'est fait un nom dans le cinéma de genre. En 2005 d'abord, avec L'Exorcisme d'Emily Rose, et surtout avec Sinister, sorti sept ans plus tard, et encore considéré comme l'un des films d'horreur les plus flippants du cinéma. Après un autre film de genre qui n'avait pas vraiment convaincu le public (Délivre-nous du mal en 2014) puis un petit détour chez Marvel (Doctor Strange en 2016), Scott Derrickson est revenu à l'horreur pure en 2022 avec Black Phone, basé sur la nouvelle éponyme de Joe Hill, fils de Stephen King, parue en 2004.

L'histoire se déroule dans les années 1970 et suit un jeune garçon nommé Finney Shaw, interprété par Mason Thames, qui est enlevé par un tueur en série surnommé "The Grabber" ("l'attrapeur") et joué par Ethan Hawke. Finney se retrouve enfermé dans une cave insonorisée avec un téléphone noir désactivé fixé au mur. Étrangement, ce téléphone commence à sonner, permettant à Finney de communiquer avec les précédentes victimes du tueur. Ces esprits tentent de l'aider en lui donnant des conseils et des indices sur la façon d'échapper à la cave, tout en partageant leurs propres expériences tragiques et les erreurs qu'ils ont commises.

Dernière chance pour rattraper le film sur Netflix

Black Phone est disponible sur Netflix depuis le mois de septembre dernier. Peu après son arrivée, il s'était d'ailleurs rapidement hissé parmi les films les plus visionnés de la plateforme. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, le long-métrage de Scott Derrickson quittera Netflix le 21 avril prochain. Il vous reste donc moins d'une semaine pour découvrir ce film, si ça n'est pas déjà fait, et vous offrir une bonne dose de terreur, grâce notamment à la prestation animale d'Ethan Hawke.

Et si vous avez aimé le film, sachez qu'une suite est actuellement en préparation. Toujours mise en scène par Scott Derrickson, elle signera le retour d'Ethan Hawke dans le rôle principal (ce qui pose légitimement beaucoup de questions). Sa sortie est prévue pour 2025.