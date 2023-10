Black Phone : le réalisateur fera la suite à une condition

Scott Derrickson, le réalisateur du film d'horreur "Black Phone", s'est exprimé sur la possibilité de faire une suite, qui se fera à une seule condition. Et cela impliquerait que le long-métrage ne se déroule pas forcément après le premier volet...

Black Phone : un film d'horreur flippant signé Scott Derrickson

Sorti en 2022, le film d'horreur Black Phone n'a pas laissé les spectateurs indifférents. Il faut dire qu'il est signé Scott Derrickson, un nom que les amateurs de frissons connaissent bien.

Il est le cerveau derrière L'Exorcisme d'Emily Rose, mais surtout de Sinister, sorti en 2012, qui a été salué comme l'un des films les plus angoissants de l'histoire du cinéma. Après une escapade dans l'univers Marvel avec Doctor Strange, Derrickson revient à ses racines horrifiques avec Black Phone. Produit par Blumhouse, le film dépeint le cauchemar de Finney Shaw, un garçon de 13 ans, enlevé par un tueur masqué sadique et enfermé dans un sous-sol insonorisé. L'histoire prend une tournure inattendue lorsque Finney est confronté à un téléphone apparemment défectueux qui se met à sonner, le reliant aux esprits tourmentés des précédentes victimes du tueur.

C'est Ethan Hawke qui incarne le tueur masqué, offrant une performance remarquable, loin de ses rôles précédents. Mais au-delà de l'horreur pure, Black Phone est également un reflet des expériences personnelles de Derrickson. Ayant vécu son enfance dans le Colorado des années 1970, il a été profondément marqué par les crimes du tristement célèbre tueur en série Ted Bundy.

À travers ce film, Derrickson aborde des thèmes tels que l'adolescence, la solitude et les liens familiaux, tout en créant une atmosphère oppressante et terrifiante. Récemment arrivé sur Netflix, il s'est vite imposé comme l'un des films les plus visionnés de la plateforme.

Bientôt un Black Phone 2 ? Oui, mais à une condition

Black Phone a connu un joli succès au box-office en engrangeant plus de 160 millions de dollars pour un budget minimum estimé à 18 millions. On pourrait donc s'attendre à ce qu'une suite voit le jour. Scott Derrickson s'est exprimé sur cette possibilité (via Comicbook.com), soulignant une condition sine qua non : le retour d'Ethan Hawke. Pour Derrickson, Hawke est un élément central de la franchise, et il est impensable d'envisager une suite sans sa présence :

Ce n'est pas une certitude, mais si cela devient concret, vous serez les premiers informés. Je peux vous dire ceci : je ne réaliserais pas une suite de 'Black Phone' sans Ethan. Je ne vois pas l'intérêt de le faire sans lui.

A-t-il déclaré.

Si une suite devait voir le jour, plusieurs pistes sont envisageables. L'une d'elles serait d'explorer davantage le personnage d'Hawke à travers un préquel. Ce nouveau volet pourrait se concentrer sur les débuts meurtriers du personnage, offrant un éclairage sur les enfants qu'il a enlevés, qui jouent un rôle crucial dans le premier film. Cette approche permettrait d'en savoir plus sur ses motivations et son passé, et permettrait surtout de faire revenir le comédien.