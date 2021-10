Black Phone : une bande-annonce angoissante pour la nouvelle production Blumhouse

Après un petit détour chez Marvel pour "Doctor Strange", Scott Derrickson revient au genre qui l'a fait connaître : l'horreur. Dans "Black Phone", il retrouve Ethan Hawke avec qu'il a déjà travaillé à l'époque de "Sinister". Une première bande-annonce angoissante vient d'arriver pour cette nouvelle production de l'écurie Blumhouse.

Black Phone : Scott Derrickson revient au cinéma de genre

Il y a à boire et à manger dans les productions estampillées Blumhouse mais on sait aussi qu'il arrive régulièrement que l'on tombe sur des morceaux qui valent le détour. Espérons que Black Phone en sera justement une. La nouvelle réalisation de Scott Derrickson semble très prometteuse sur le papier. Les amateurs de cinéma de genre se souviennent de lui pour Sinister ou L'Exorcisme d'Emily Rose, deux jolies réussites qui ont prouvé qu'il savait créer des ambiances et manier la mise en scène. Si ces qualités étaient partiellement toujours visibles lors de son passage dans le MCU avec Doctor Strange, on attendait qu'il revienne à du cinéma plus modeste. C'est chose faite avec ce Black Phone, donc.

Le scénario se déroule dans une ville où plusieurs enfants sont enlevés par un étrange kidnappeur que l'on appelle L'Attrapeur. Finney (Mason Thames) va l'être à son tour, enlevé en plein jour alors qu'il rentrait de l'école. À son réveil, il est enfermé dans une pièce qui contient un téléphone noir débranché. Or, ce dernier va pourtant se mettre à marcher. Et, à partir de ce moment, l'histoire va prendre un tournant fantastique. Ça, on ne le savait pas avant de découvrir la première bande-annonce qui vient d'être révélée.

L'Attrapeur (Ethan Hawke) - Black Phone ©Universal Pictures

Une bande-annonce prometteuse mais qui en montre trop

Avec trois minutes au compteur, cet aperçu semble griller d'avance toutes les surprises du script et en dire beaucoup trop. Le marketing aurait pu justement jouer uniquement sur la tension autour du kidnapping, sans pour autant mettre en avant les éléments surnaturels. Malgré tout ce que l'on voit dans ces images, il reste une petite chance pour que la surprise s'invite lors du visionnage.

Avec Black Phone, Scott Derrickson a visiblement inventé un pitch élaboré avec un croque-mitaine, des enfants et des esprits (de ce que l'on comprend). C'est également l'occasion pour le metteur en scène de retravailler avec Ethan Hawke, à qui il a confié le rôle de méchant. Les deux compères se sont déjà côtoyés sur Sinister, pour le résultat que l'on connaît. Black Phone a reçu des excellents retours lors des premières projections, il ne reste plus qu'à attendre le 26 janvier prochain pour le découvrir sur les écrans français.