Black Widow marque le début de la phase 4 pour le MCU, avec son lot de nouveautés. Avec le personnage de Florence Pugh, un autre nouvel arrivant est très attendu : le Gardien Rouge. Interprété par David Harbour, ce super-héros est présenté comme le Captain America de Russie.

Black Widow arrive au cinéma le 29 avril 2020, et c’est un véritable événement. Une étape importante dans le MCU, puisque ce 24ème film de la franchise est le premier de la phase 4. Un premier film qui sera dans un premier temps suivi par Eternals en novembre 2020, puis par Shang-Chi et la légende des dix anneaux en février 2020. Black Widow est aussi le premier film du MCU réalisé par une femme, Cate Shortland – Captain Marvel était co-réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck – et qui comme Captain Marvel met en premier rôle une héroïne : Natasha Romanoff aka Black Widow. Enfin, ce film va introduire des nouveaux personnages, comme Alexei Shostakow aka le Gardien Rouge, interprété par David Harbour.

David Harbour, futur adversaire de Captain America ?

Dans une interview donnée à The Wrap, l’acteur rendu célèbre par son rôle dans Stranger Things évoque les caractéristiques de son personnage, et son lien avec Black Widow.

C’est ce gars qui était très proche de Natasha dans le passé. Je ne pense pas que ce soit entièrement révélé, mais vous pouvez voir dans l’ambiance familiale qu’il était un peu une figure paternelle pour elle. Des années ont passé, et il n’est plus vraiment au top de sa forme. Il va donc renfiler le costume, qui lui va toujours, mais qui est un peu plus serré !

Black Widow va innover, en offrant notamment à Scarlett Johansson son film solo et en l’accompagnant d’une autre agente, interprétée par Florence Pugh, mais il va aussi se montrer fidèle à l’origine de ses personnages dans les comics, où le Gardien Rouge n’est autre que l’homologue russe de Captain America.

Je pense que le grand truc à propos du Gardien Rouge est qu’il était, en son temps, le Captain America pour la Russie. Et il était le grand espoir du pays […] Il essaye de reprendre du service, et j’aime bien cet angle pour un super-héros. […] Le Gardien Rouge a plein de failles, de fêlures. Et il n’est pas l’homme noble et héroïque qu’on voudrait qu’il soit. Il est à la fois drôle et tragique avec ses faiblesses, et j’aime beaucoup ça.

Lors de sa première apparition dans les comics, un numéro « Avengers » datant de 1967, le Gardien Rouge entre en concurrence avec Captain America pour sauver Black Widow, dans le but de montrer qu’il est plus fort que lui. Peut-on imaginer dans un futur film que les deux super-héros puissent s’affronter ? Avec le MCU, et cette phase 4 qui va présenter différentes temporalités, rien n’est impossible…

Black Widow sort au cinéma le 29 avril 2020. Découvrez ici la bande-annonce de Black Widow. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.