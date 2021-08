Black Widow : découvrez la fin alternative du film

Le Marvel Cinematic Universe a repris sa marche en avant dans les salles avec la sortie de "Black Widow" le mois dernier. Le film aurait pu se terminer autrement puisqu'une fin alternative existe et se dévoile en vidéo. Attention, l'article contient des SPOILERS !

Clap de fin pour Black Widow

Scarlett Johansson en veut à Disney/Marvel d'avoir sorti Black Widow en simultané sur Disney+, ce qui ternit sa fin d'histoire dans le MCU. Si le personnage existe depuis longtemps et a même trouvé la mort dans Avengers : Endgame, il a eu le droit à son propre film pour lancer la phase 4 dans les salles. Un projet qui permet d'en apprendre plus sur son histoire personnelle, d'introduire son héritière (Yelena Belova incarnée par Florence Pugh) et de lui fournir l'occasion de faire ses adieux au public. Chez nous, Black Widow est uniquement sorti dans les salles le 7 juillet dernier.

Le scénario se déroule après les événements vus dans Captain America : Civil War et raconte comment Natasha Romanoff renoue avec son passé en s'éloignant des Avengers. Le film apporte évidemment son lot d'informations utiles dans le cadre de l'univers étendu mais ne fait pas grandement avancer les prochaines lignes narratives.

Black Widow ©Marvel Studios

Une fin alternative existe

Black Widow s'achève avec Natasha qui peut s'envoler à bord d'un vaisseau grâce à Rick. Elle avoue vouloir retrouver son autre famille, les Avengers, pour essayer de rabibocher tout le monde et d'en faire évader certains de prison. Le film aurait cependant pu se finir autrement. Grâce à sa sortie en digital, on peut poser les yeux sur une fin alternative qui n'a pas été retenue. Elle changement radicalement par rapport à celle que l'on a car elle montre l'héroïne de retour dans l'Ohio. La terre de son enfance, là où le film s'ouvre, justement. Elle s'arrête devant des enfants en train de jouer aux Avengers puis échange un signe avec une petite fille.

On ne sait pas exactement si cette scène aurait pu faire office de fin ou si elle devait compléter celle que l'on connaît. Mais elle s'avère intéressante car elle met en avant la nouvelle génération et le fait que ces super-héros sont des sources d'inspiration pour les enfants. On s'attend d'ailleurs à ce que Marvel se lance à un moment donné dans le projet des Young Avengers.

Des images valent mieux que des mots, cette fin alternative est visible ci-dessous :